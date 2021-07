Mission accomplie pour la 4e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains

Après quatre jours de débats animés, les 23 jeunes qui ont participé à la quatrième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains en représentant le territoire fictif de Valcéjinie ont terminé leurs travaux en séance plénière cet après-midi, jeudi 29 juillet 2021. «Une édition très productive - affirme la Présidente du CJV, Margaux Truc -, qui nous a permis d'approfondir les thèmes choisis, de présenter et d'argumenter nos points de vue. Le retour en présence nous a permis aussi de nous retrouver et de vivre une situation de normalité, faite de moments de débats très vifs et de moments de détente insouciante. Aujourd'hui, nous pouvons le dire: mission accomplie.»

«Le CJV confirme une fois de plus son dynamisme avec l’accomplissement de cette nouvelle édition - ajoute le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, à qui les jeunes ont présenté le résultat de leur travail -. Ces jeunes Conseillers ont démontré une fois de plus que la jeunesse a envie de s'engager, qu'elle est intéressée par la chose publique et qu'elle a des choses à dire.»

Le CJV a approuvé deux projets de loi, après l'activité en Commission où les apprentis Conseillers ont déposé et discuté de nombreux amendements.

Le premier texte, qui a été adopté presque à l'unanimité (une seule abstention), contient des dispositions en matière d'attribution, acquisition et perte de la citoyenneté, de droits et devoirs des citoyens.

«Les idées d'inclusion sont à la base de la société valcéjinienne - dit l'Assesseur aux politiques sociales et à l'intégration, Riccardo Rossi -: le texte adopté, qui est le résultat d'un débat fructueux et cohérent, a permis d'améliorer le texte déposé, avec une attention aux droits humains, aux enfants, aux réfugiés politiques et climatiques, aux personnes handicapées. Le sentiment d'appartenance émane d'un désir de vivre ensemble et de partager les mêmes valeurs quelle que soit notre descendance.»

Le deuxième projet de loi, qui a été approuvé avec 16 voix à faveur, 1 contraire et 3 abstentions, porte sur le travail du sexe, en introduisant sa reconnaissance afin de protéger les travailleurs et les travailleuses.

«Ce projet de loi est le résultat d'un intense travail de médiation entre visions différentes - souligne l'Assesseur aux politiques du travail, Elisabetta Tillier -, mais qui ont eu l'intelligence de comprendre que lorsque l'on débat sur des sujets de ce genre, il faut raisonner au-delà de toute opinion personnelle et de tout préjugé. Aujourd'hui, nous avons surtout voté pour le dialogue et la négociation, qui sont la clé pour toute politique: le texte n'est pas parfait, mais c'est un point de départ pour l'encadrement du travail du sexe.»

Les jeunes qui ont pris part à cette édition du CJV sont: Aimé Dujany, Samuele Cavana, Sylvie Proment, Elisabetta Tillier (dans le rôle d'Assesseur), Alice Giglio, Jacques Rivelli, Laura Sofia Li Zuniga, Fabrizio Bal (Président de Commission), Riccardo Rossi (Assesseur), Bin Lin, Pietro Laurent Signò, Lorys Lepera, Roberta Sapegno (Présidente de Commission), Francesco Palumbo, Sylvie Bonel, Vivien Bovard, Marlène Jorrioz, Margaux Truc, Antonello Pistritto, Laurent Diemoz, Federica Foglia. La délégation du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles était représentée par Mattias Biebouw et Anaïs Mirasola.