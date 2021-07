Cogne Acciai Speciali cerca nuovi operatori da inserire in produzione e nella manutenzione degli impianti

La Cogne Acciai Speciali riapre le procedure per il reclutamento di personale da inserire nei reparti produttivi e alla manutenzione degli impianti. Due i profili individuati: operatore di produzione e manutentore industriale meccanico. Per entrambi è richiesto il diploma in discipline tecniche e professionali.

OPERATORE DI PRODUZIONE

La risorsa si occuperà della conduzione di macchine e impianti semiautomatici e automatici al fine di effettuare le lavorazioni richieste. Sarà inserita in uno dei reparti produttivi con responsabilità relative a:

Preparazione del materiale e delle attrezzature

Impostazione dei parametri e controllo del buon funzionamento dell’impianto

Esecuzione dei controlli previsti sul materiale

Utilizzo dei mezzi di movimentazione

Verifica dell'integrità e sostituzione di attrezzature e componenti

REQUISITI

Diploma in discipline tecniche/professionali

Predisposizione all’utilizzo di mezzi di movimentazione e sollevamento

Attitudine al lavoro in squadra

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni.

COMPLETANO IL PROFILO:

Attitudine all'operatività

Disponibilità al lavoro di squadra e alla collaborazione

Disposizione all'apprendimento continuo.

MANUTENTORE INDUSTRIALE MECCANICO

ATTIVITA’

La risorsa esegue interventi di manutenzione meccanica per assicurare la perfetta efficienza di macchine e impianti e per ripristinarne all’occorrenza il corretto funzionamento.

Il ruolo comprende attività di

Manutenzione programmata e controllo periodico per favorire la disponibilità degli impianti

Risoluzione guasti: analisi e individuazione delle cause tramite strumenti di diagnostica, intervento con le procedure più indicate per risolvere il malfunzionamento

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche (tecnico industrie meccaniche, perito meccanico manutenzione e assistenza tecnica, tecnico della manutenzione industriale)

Buone conoscenze di meccanica, oleodinamica e pneumatica

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni.

COMPLETANO IL PROFILO

• Attitudine all’operatività e buona manualità

• Disponibilità al lavoro di squadra e alla collaborazione

• Problem solving.

Per entrambi i profili si segnala:

Sede di lavoro: Aosta.

Orario di lavoro: full time.

Si offre: inserimento diretto da parte dell'azienda con iniziale contratto a tempo determinato.

Per candidarsi: registrarsi al sito www.cogne.com, sezione "Lavora con noi”, o inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato a organizzazione@cogne.com.