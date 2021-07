Le 'Mucche ballerine' arrivano oggi da La Thuile con la rassegna teatrale 'Insoliti'

Va in scena alle 16 di oggi giovedì 29 luglio, all'arena delle Batailles del Piccolo San Bernardo a La Thuile, il terzo appuntamento con 'Insoliti', la rassegna teatrale itinerante nei luoghi più improbabili della regione ideata dall'associazione Altitudini.



Protagonista dell'appuntamento lo spettacolo 'Mucche ballerine', che vuole raccontare la guerra vista attraverso gli occhi di una mucca. La narrazione è affidata ad Alessandra Celesia su testo di Marco Bosonetto. L'accompagnamento musicale è a cura di Christian Thoma (oboe e clarinetto basso), Luca Moccia (contrabbasso) e Alex Danna (fisarmonica).

Lo spettacolo verrà replicato venerdì 30 luglio, alle 21, al santuario della Madonna della Guardia a Perloz; il 5 agosto alle 11 in via Jean-Antoine Carrel a Breuil-Cervinia, in collaborazione con il CineMountain e il 6 agosto alle 21, in piazza ad Issogne.

Diversi gli appuntamenti previsti in agosto per le altre due "mises en scène", dal titolo Licheni e Heidi Project. La prima, incentrata sul binomio cambiamento climatico e leggende della tradizione, debutterà domenica primo agosto, alle 18, nel prato del castello di Fénis.

Due ulteriori rappresentazioni sono previste il 4 agosto, alle 11, ai giardini Paradisia di Cogne e il 6 agosto, alle 16, a Pila, alla partenza del Baby Gorraz . La voce di Celesia sarà accompagnata al pianoforte da Adélys.

La seconda pièce vuole raccontare la montagna attraverso gli occhi di una Heidi dei giorni nostri e sarà proposta il 5 agosto alle 21 nell'area industriale della Cogne acciai Speciali ad Aosta; il 7 agosto , alle 21, al maniero di Cly a Saint Denis e l'8 agosto, sempre alle 21, a Pont d'Ael a Aymavilles. Alessandra Celesia e il suono dell'oboe di Thoma saranno affiacati dala musica elettronica di Stefano Risso e dalle immagini di Francesco Rey. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.



La rassegna, scrivono in una nota gli organizzatori, è nata con l'obiettivo "di creare e consolidare negli anni una rete di luoghi e Comuni che, aderendo al progetto, uniscano le forze per promuovere insieme manifestazioni sui loro territori". Sono infatti 13 i comuni valdostani coinvolti. "Questo principio di cooperazione creerà una circolazione di spettatori", aggiungono, favorendo "uno scambio virtuoso di turisti che porterà a dinamizzare le realtà locali e permetterà una circolazione di idee ed emozioni da una valle all'altra".