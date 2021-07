A Issime una serata con il 'Sommo Poeta'

La suggestiva facciata affrescata della chiesa parrocchiale di San Giacomo ad Issime, raffigurante il Giudizio universale, sarà la cornice perfetta dell'evento "Un dé wir séin gcheen ous lugun a d'sterni (e quindi uscimmo a riveder le stelle, tradotto in töitschu, lingua locale walser) - Una serata con Dante", in programma per venerdì alle 21, sul sagrato della chiesa.

L'evento, realizzato dall'associazione Augusta in collaborazione con la Pro Loco, vuole celebrare i 700 anni dalla morte di Dante partendo proprio da un edificio simbolo per la comunità issimese, la sua chiesa. L'esibizione su musiche di Robert W. Smith, dell'orchestra fiati di Issime e Gaby, diretta da Davide Enrietti, ben accompagnerà le voci narranti di Margherita Barsimi e Lucio Bovo in una serie di "visioni dell'Inferno e del Paradiso". Prevista anche la partecipazione della storica dell'arte Sandra Barberi.



"La memoria di Dante ad Issime è sempre attiva, lo sguardo alla chiesa ce lo ricorda tutti i giorni", afferma Michele Musso, presidente dell'associazione Augusta, riferendosi alla facciata affrescata che gli abitanti di Issime commissionarono nel 1698 a Paul-François Biondi, pittore ginevrino con bottega ad Aosta, rifacendosi ad una stampa dell'epoca che raffigurava il Giudizio Universale, con l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, ispirati al poema dantesco, e Cristo in alto e al centro a giudicare i vivi e i morti.

"La sua Divina Commedia- aggiunge- oggi è più che mai attuale perchè infonde la speranza di riuscire presto anche noi a rivedere le stelle e l'evento vuole proprio raccontare, partendo dall'affresco della facciata come quel messaggio viva in una dimensione che trascende i limiti temporali". Per Musso, lo sguardo aperto degli uomini di Issime del '600 nell'affidare l'incarico ad un pittore ginevrino e nel trarre ispirazione da un poeta toscano "deve farci riflettere sulle sfide dell'oggi, dove vogliamo andare e quale direzione vogliamo intraprendere".