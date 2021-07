Riaperto ad Aosta il Day Hospital di psichiatria

Riavviato oggi martedì 27 luglio il servizio di day hospital di Psichiatria fornito al Centro di salute mentale nella sede di Aosta, in corso Saint-Martin-de-Corléans 248 nell'ex Maternità, al piano terra, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.

I destinatari del servizio sono utenti adulti, portatori di diagnosi psichiatrica non in completo compenso, inseriti dallo specialista.



Il percorso di day hospital consente di elaborare progetti terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi individualizzati, elaborati dall'équipe multiprofessionale, in seguito all'analisi dei bisogni sanitari, assistenziali, sociali ed educativi del paziente. I trattamenti terapeutici includono terapie farmacologiche, gruppi psico-educazionali, incontri con le famiglie e con gli operatori del territorio. Le attività hanno la funzione di reintegrare il paziente nella vita quotidiana, di andare a stimolare le abilità residue, di rendere maggior consapevolezza di malattia e di evitare la riacutizzazione del sintomo e dunque il ricovero ordinario.