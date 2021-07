Saltata la prima riunione della Commissione paritetica

"Iniziamo male". Con questo tweet diffuso nella tarda mattinata di oggi l'ex presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, attuale coordinatrice regionale di Forza Italia e componente di nomina governativa della Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta, denuncia che "la riunione di insediamento" della Paritetica "già convocata da una settimana in videoconferenza, è saltata per via delle assenze di 'taluni componenti di nomina regionale', comunicate peraltro solo ieri" dal presidente della Regione, Erik Lavevaz. Rini conclude: "Aspettiamo fiduciosi".

Sul caso, il presidente Lavevaz è così intervenuto: "Al di là delle difficoltà di uno dei componenti a essere presente alla riunione di insediamento della Commissione, che invece chiede la presenza di tutti i membri, il rinvio è necessario perché prima della riunione è indispensabile un confronto tra la presidenza della Giunta e il ministro".



Lavevaz ha spiegato che il confronto era stato chiesto a fine giugno "per definire sia i temi prioritari per il lavoro della Commissione sia per la sua strutturazione, anche con una presidenza che crediamo possa rimanere in capo alla Regione". Il presidente conclude: "Siamo tutti consapevoli dell'urgenza dell'avvio dei lavori, ma questi devono partire con il piede giusto".