Saint Pierre: L'Arte prende casa a Vetan con Arte in Alta Quota

Novità estiva del 2021 in valle, con tanta voglia di ricominciare positivamente in questo difficile anno di pandemia e di festeggiare le festività di San Lorenzo in modo inconsueto, la prima edizione di VetanArt - Arte di Alta Quota, in cammino tra cielo e terra propone bellezza, arte, svago, stimoli e riflessioni per navigare il presente con maggiore consapevolezza personale e creatività in un luogo di grande impatto scenografico e atmosfera in alta valle.



VetanArt e' organizzata da TROUGHART e si terra' a Vetan (Saint Pierre - AO) dal 7 al 10 Agosto 2021, presso l'Hotel Notre Maison (Moulin de Papa Grand) che ha gentilmente sponsorizzato lo spazio per il festival.



L'evento e' GRATUITO e prevede laboratori artistici, arte visibile in open studio e dialogo con gli artisti e si pone gli obiettivi di esplorare la montagna e l'arte come maestri e guide per lo sviluppo personale e relazionale in un incontro tra cielo e terra, tra leggerezza dell’arte e solidità della montagna e di creare comunità intorno a un evento che potrà lanciare iniziative laboratoriali ricorrenti, attrarre turismo intelligente, promuovere il territorio, le sue bellezze e strutture e l'arte locale.



Gli artisti, organizzatori, facilitatori, relatori (Giorgia Madonno, Roberto Madonno, Andrea Celestino, Patrizia Valcarenghi, Giancarlo Genta, Roberta Fonsato) vi aspettano.



La partecipazione ai laboratori e' gratuita ma richiede prenotazione a info@marco-polo-consulting.com



PROGRAMMA



Sabato 7 Agosto



17.30 : Opening Vetan Art



8-10 Agosto



10-13 /14-18: Open studio e dialogo con gli artisti Andrea Celestino (Scultura), Giorgia Madonno (Pittura), Roberto Madonno (Artigianato in legno e terracruda)



Domenica 8 Agosto



9.30-12.30 : Cammino a passo lento (Laboratorio di sketching) - Giorgia Madonno e Patrizia Valcarenghi



15-17 : Laboratorio di scoperta del legno e di noi stessi - Andrea Celestino



Lunedi 9 Agosto



15-17 : Contemplazione artistica di quadri di Turner sulla Val d'Aosta - Giorgia Madonno



17.30-18.30 : Le montagne di Marte - Prof. Giancarlo Genta



Martedì 10 Agosto



15-17 : Laboratorio della meraviglia e della creatività - Giorgia Madonno



17.30-18.30 : Chiusura Vetan Art con discussione ispirata dalla lettura di brani dal libro "Le otto montagne" di Paolo Cognetti



Scoprite maggiori dettagli del programma sul sito ThroughArt https://www.troughart.com/blog/vetanart-arte-d-alta-quota?categoryId=212295.



Direzione organizzativa:

ThroughArt - Giorgia Madonno

Tel +39 329 105 3446 , info@marco-polo-consulting.com ;

g.madonno@marco-polo-consulting.com



Hotel Notre Maison https://www.hotelnotremaison.it/