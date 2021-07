Presidente Lavevaz, 'con vaccinazioni salviamo il turismo'

"La vaccinazione può salvare non solo l'estate del turismo in Valle ma soprattutto l'autunno e poi l'inverno, evitando i drammatici stop agli impianti di risalita". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz, intervenendo durante l'incontro 'Casa Nord Ovest' - La Ripartenza del Turismo, organizzato a Courmayeur nell'ambito della rassegna 'aCourma!'.

"L'aspetto positivo del Green pass - ha affermato Lavevaz - "è sicuramente l'incentivo alle vaccinazioni e fin da subito anche in Valle abbiamo avuto risposte in questo senso".

Il presidente della Giunta ha fatto riferimento alle 150 persone che in appena una giornata, dopo il decreto che regolamenta l'obbligo del Green pass, hanno contattato l'Usl per chiedere di sottoporsi alla somministrazione del siero, dopo che avevano già manifestato il proprio diniego.