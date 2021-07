Ceduti dalla Regione al Comune di Aosta i parcheggi della Nuova Università

Forse è giunta la parola 'fine' al lungo iter amministrativo per consentire la fruizione dei parcheggi adiacenti la Nuova Università ad Aosta. La giunta regionale ha infatti approvato questa mattina, lunedì 26 luglio, la concessione gratuita a favore del Comune di Aosta degli stalli lungo via Monte Vodice e all'incrocio tra via Monte Pasubio e via Monte Solarolo, nell'area dell'ex caserma Testa Fochi. Il resto dell'ex area militare rimane cantiere, con la realizzazione del primo lotto della Nuova Università che procede anche se in ritardo sul cronoprogramma.



"Risolviamo con questa cessione la definizione di due aree destinate a parcheggio all'interno dell'area del polo universitario- ha commentato l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi- era importante dare una risposta a questa annosa questione poiché, anche se la percezione dei cittadini era che quella zona fosse pronta da tempo, solo da poche settimane l'area non è più considerata cantiere".

La zona è stata ceduta a inizio luglio dall'Agenzia del demanio alla Regione: "Ora al Comune spetta verificare che i collaudi siano stati effettuati in modo regolare e andati a buon fine- ha commentato all'agenzia 'Dire' il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - e accettare la concessione. I parcheggi saranno poi affidati per la gestione all'Aps", la municipalizzata che si occupa della sosta. Per Nuti, "se i collaudi sono a posto, è questione di poche settimane".