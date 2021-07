Undici nuovi casi di Covid 19 in Valle da ieri

Trend dei contagi in lieve ascesa: nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta, sono stati rilevati 11 nuovi casi di positività al Covid 19 a fronte di 472 persone testate. Sono cinque i guaritil pertanto salgono da 40 a 46 i casi positivi attuali.

Di questi, uno è ricoverato da ieri all'Ospedale 'Parini' di Aosta: si tratta di una persona vaccinata che non è in terapia intensiva. I restanti 45 pazienti positivi sono in isolamento domiciliare.

Silvia Magnani, responsabile della Strutture malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta, parlando delle condizioni del paziente ricoverato afferma che "per età e costituzione fisica, ha una situazione polmonare tutto sommato tranquilla. Ha bisogno di ossigeno, però senza il vaccino avrebbe sviluppato una forma ben più grave".