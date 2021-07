Interventi di manutenzione ordinaria per preparare l'auto prima delle vacanze

Pianificare le vacanze estive prevede innanzitutto la scelta del mezzo di locomozione, che può essere pubblico (aereo, treno, pullman o nave) oppure privato (automobile).

L'impiego della propria auto offre innumerevoli vantaggi, tra cui un'estrema libertà d'azione, una programmazione personale delle tappe e delle soste e una scansione temporale soggettiva.

Anche economicamente l'utilizzo di un mezzo proprio consente di risparmiare cifre considerevoli di denaro.

Quali sono i vantaggi di viaggiare in auto

Organizzare un viaggio con la propria auto si conferma la scelta ideale sia per itinerari on the road che per trasferimenti verso un luogo di villeggiatura: nel primo caso infatti è possibile pianificare il chilometraggio giornaliero, le tappe e le soste in base alle proprie esigenze e senza nessun tipo di limitazione.

Se durante il percorso subentrano necessità inaspettate come il desiderio di fermarsi più a lungo in una località oppure saltare alcune tappe, è possibile farlo senza dover sottostare a programmi prestabiliti.

Le tempistiche possono diventare estremamente condizionanti, soprattutto in estate quando le ore centrali della giornata sono calde e contribuiscono a rendere molto faticosi gli spostamenti.

Quando ci si trasferisce con i bambini, la propria automobile diventa quasi indispensabile poiché bisogna portarsi dietro tutta una serie di accessori per le loro necessità.

Chi si trasferisce in un luogo di villeggiatura (mare, montagna o collina) utilizzando un mezzo pubblico, una volta raggiunta la meta non ha più a disposizione un veicolo proprio per i trasferimenti giornalieri; anche per questo motivo è preferibile andare in vacanza con la propria vettura.

Non bisogna dimenticare che viaggiando con i trasporti possono presentarsi problemi di ritardi, scioperi o cancellazione di collegamenti, che potrebbero annullare la vacanza.

Viaggiare in auto permette inoltre di portare con sè tutti i bagagli desiderati, senza preoccuparsi delle limitazioni imposte dai mezzi pubblici; se si parte in più persone è possibile anche dividere le spese, risparmiando quote considerevoli di denaro.

Come preparare l'auto prima delle vacanze

Prima di partire per le vacanze, è necessario avere la certezza che la propria vettura sia funzionale per garantirsi un trasferimento sicuro e confortevole.

Anche se tecnologicamente avanzate e quindi meno soggette a guasti e malfunzionamenti, le auto devono comunque essere sottoposte a regolari interventi di manutenzione ordinaria da effettuare presso autofficine specializzate.

Prima di partire è indispensabile controllare tutte le componenti del motore, analizzando lo stato di usura ed eventuali rotture.

Alcune parti meccaniche non hanno un ciclo di vita prestabilito perché la loro longevità dipende dallo stile di guida e dal tipo di fondo stradale percorso, per cui i tempi di usura sono altamente variabili e devono pertanto essere controllati regolarmente, soprattutto prima di una partenza.

Per pianificare in sicurezza un viaggio in auto, è indispensabile controllare tutto l'impianto frenante, verificando i dischi e le pastiglie per analizzare il loro spessore.

Nel caso in cui esso sia al limite rispetto a quanto indicato dal costruttore, è opportuno sostituire le parti mal funzionanti; inoltre è sempre consigliabile testare anche la tenuta dei freni, che non deve essere troppo morbida ma neppure troppo rigida.

Un altro controllo da effettuare è il check up completo di tutti i liquidi tecnici della vettura, come il liquido dei freni, l'olio, il refrigerante e ovviamente il carburante.

Batterie e candele sono dispositivi indispensabili per il funzionamento del motore, poiché non è possibile prevedere la loro durata, mentre è sicuro che un guasto che riguarda queste due componenti blocca il funzionamento dell'auto.

Il controllo delle gomme è assolutamente obbligatorio sia per quanto riguarda lo stato di usura dei copertoni sia per il livello di pressione delle ruote.

Non bisogna dimenticare che con il caldo si verifica un surriscaldamento che può alterare la tenuta degli pneumatici, con conseguenze estremamente rischiose per l'aderenza al fondo stradale.

Chi viaggia con bambini deve sempre accertarsi di essere in regola con i seggiolini trasportatori, non soltanto per evitare il rischio di contravvenzioni molto alte, ma soprattutto per garantire la sicurezza ai piccoli trasportati.

L'impianto di climatizzazione assicura condizioni termiche ottimali e una qualità d'aria favorevole per conducente e passeggeri per tutta la durata del viaggio, specialmente in estate quando le temperature esterne sono particolarmente sfavorevoli.

Nel tagliando auto è prevista anche una regolare manutenzione dell'impianto di climatizzazione, con il controllo del filtro, del fluido refrigerante e dell'erogazione d'aria attraverso le bocchette presenti nell'abitacolo.

Prima di partire per una trasferta, non bisogna dimenticare di controllare il livello dell'olio, che deve essere rabboccato oppure completamente sostituito a seconda delle indicazioni presenti sul libretto del costruttore.

A chi rivolgersi per un controllo dell'auto

Prima di partire per le vacanze è sempre necessario fare il tagliando auto presso un'officina specializzata in grado di realizzare interventi di manutenzione ad ampio raggio.

Il tagliando consiste in un'operazione di controllo periodico e programmato il cui scopo è quello di analizzare tutte le componenti dell'auto, per ottenere una diagnosi accurata della sua componentistica.

Presso Euromaster, un gruppo di officine presenti in 18 paesi europei con oltre 2300 centri di assistenza, viene effettuato un monitoraggio dei veicoli comprendente tutte le operazioni necessarie.

I centri Euromaster prestano le loro consulenze tecniche altamente qualificate e operano nel rispetto del regolamento UE 461/2010, mantenendo i team costantemente aggiornati.

Accedendo al sito web viene offerta l'opportunità di ricevere un preventivo online che in maniera rapida, comoda e conveniente consente di rendersi conto degli interventi necessari e delle spese ipotizzabili per realizzare un tagliando auto.