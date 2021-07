Al via Bonus anticrisi per Sci club ed eventi sportivi

Due nuove misure anti crisi previste dalla legge ristori sono state attivate oggi dalla Giunta regionale. Si tratta di aiuti destinati agli sci club valdostani e agli organizzatori di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nell'anno 2020 e annullati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La prima misura vuole contribuire alle spese sostenute dagli sci club valdostani affiliati all'Asiva - Comitato Valdostano Fisi per l'utilizzo delle piste da sci, chiuse al pubblico durante l'intera stagione invernale 2020/2021, per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e di snowboard dei rispettivi atleti tesserati. Si tratta si un contributo a fondo perduto una tantum, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute dai richiedenti. In totale sono disponibili 100.000 euro; domande entro il 31 agosto.

La seconda misura è riservata agli enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti e operanti in Valle d'Aosta, che abbiano già presentato nel 2020 per i medesimi eventi annullati, domanda di contributo. L'aiuto consiste in un finanziamento una tantum a fondo perduto, concesso nel limite massimo dell'intera spesa ammissibile a contributo in relazione all'evento annullato, in misura non superiore al disavanzo tra l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate regolarmente documentate, sulla base di idonei giustificativi di entrata e di spesa emessi nel 2020 al netto degli eventuali contributi già ottenuti. In totale sono disponibili 150.000 euro

Per entrambe le richieste è necessario compilare l'apposito modulo disponibile nella sezione dedicata del sito internet dell'amministrazione regionale e inoltrarlo tramite Pec all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it , a mezzo del servizio postale o corriere, o a mano presso l'Ufficio sport-contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo, sport e commercio in Loc. Autoporto n. 32 a Pollein.