Pays Souverain, 'nuovi parametri rischio Covid penalizzano la Valle'

"Con la ridefinizione dei parametri di valutazione della presenza del Covid-19 nelle diverse regioni, la Valle d'Aosta è ferocemente discriminata".

Lo scrive in una nota il gruppo indipendentista valdostano Pays d'Aoste Souverain. "Le statistiche applicate con la stessa ratio su dei gruppi diversi non sono realistiche- aggiunge il partito, presente alle ultime elezioni regionali-. L'inverno scorso, la proposta politica dell'amministrazione regionale di adattare le direttive nazionali alla nostra realtà è stata rigettata dal governo centrale italiano".



Pas conclude: "Visto questo bavaglio della politica e visto l'ennesimo attacco all'autonomia, ci auguriamo che tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale uniscano le loro forze per la difesa e l'interesse della Valle d'Aosta".