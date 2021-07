Cane segregato e maltrattato, pm chiede condanna a 27mila euro di multa per i proprietari

Gli agenti del Corpo forestale che se ne sono occupati affermano, con tanto di documentazione fotografica, che quando lo hanno recuperato e poi sequestrato ovvero tolto ai suoi proprietari per la sua stessa incolumità, aveva piaghe da decubito e appariva denutrito.

E in effetti viveva tra le sue feci e urine in un box di dimensioni ridottissime da cui non usciva praticamente mai, il cane meticcio di circa tre anni prelevato la scorsa settimana a Montjovet dall'abitazione di Ivo Rigollet: sarebbe lui a ad avere in custodia il cane, che appartiene da microchip al figlio 25enne Michael.

Una foto scattata dai Forestali ritrae l'animale in stato di cattività, che mostra i denti tra evidente paura ed esibizione di aggressività.

E' stato l'esposto di alcuni vicini preoccupati dai continui latrati del cane a muovere la Procura: indagini affidate alla Forestale dal pm Manlio Ambrosi, che ha chiesto al gip l'emissione di un decreto penale di condanna per i reati di maltrattamento di animali e omessa custodia e ha affidato il meticcio al canile regionale. La pena corrisponde a un’ammenda di 13.500 euro a testa e, se emessa dal gip, i Rigollet potranno presentare opposizione al decreto.