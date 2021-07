Alpinista lecchese cade e muore sul Dente del Gigante

Francesco Galperti, 66 anni, pensionato e alpinista di Cortenova (Lecco), è morto ieri sul Dente del Gigante, massiccio del Monte Bianco. Faceva parte di una cordata di tre alpinisti, tutti lecchesi, impegnati in una discesa in corda doppia. L’incidente a 3850 metri di quota: Galperti è scivolato precipitando per una cinquantina di metri. Il Soccorso alpino valdostano-Sav, prontamente allertato, ha chiesto l’intervento del Peloton d'haute montagne della Gendarmeria di Chamonix; sul posto è giunto un elicottero francese con a bordo un medico, ma ogni tentativo di rianimare Galperti si è rivelato inutile; nella caduta ha riportato traumi fatali.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta; i due compagni di cordata, illesi, ma sotto choc, sono già stati ascoltati. Alpinista esperto e molto conosciuto nel mondo della montagna, Galberti aveva aperto alcune vie sulla parete Fasana, in Grigna Settentrionale. In passato era stato volontario del Soccorso alpino valsassinese, aveva organizzato spedizioni extraeuropee e conquistato numerose vette su tutto l’arco alpino.

A esprimere il cordoglio della comunità lecchese il sindaco di Cortenova, Sergio Galperti: “Siamo sconvolti, non riusciamo a comprendere cosa sia potuto accadere. Francesco era un grande alpinista e una grande persona, sempre pronto a prestare il suo aiuto. Alla famiglia, alla sua compagna e alla nipote Serena che fa parte del consiglio comunale, le più sentite condoglianze dell’Amministrazione”.