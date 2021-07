Scontro al calor bianco tra Alliance Valdôtaine e Progetto Civico

Che tra gli autonomisti e Progetto Civico Progressista non fosse amore a prima vista lo si sempre saputo. E’ stato più un matrimonio di convenienza politica che una scelta per la Petite Patrie. E dopo tanti sgambetti, tira e molla e mischie si è giunti alla zuffa attraverso comunicati stampa di accuse reciproche per mancata lealtà e rispetto degli accordi di governo.

Senza partire da Adamo e Eva per capire le ragioni delle tensioni in atto basta guardare indietro di qualche giorno. La tensione è salita con le dimissioni da assessora di Chaira Minelli e di Erika Guichardaz da presidente della Commissione, entrambe di Progetto Civico Progressista, motivate con una dura polemica verso gli alleati di maggioranza.

Le medesime hanno innescato la miccia presentando due interpellanze sull’ospedale nuovo e sul collegamento intervallivo Ayas-Breuil Cervinia. Alle iniziative delle due Consigliere ha replicato Albert Chatrian, coordinatore di Alliance Valdôtaine, che ha stigmatizzato la scorrettezza delle due signore.

Rete Civica, componente di Progetto Civico Progressista, ha respinto le accuse al mittente con una decina di ‘capi di accusa politica' sulle cose che AV non avrebbe fatto nel rispetto degli accordi di governo. E così si arriva al dibattito in consiglio Valle sul collegamento funiviario Ayas-Breuil Cervinia durante il quale la temperatura è salita.

Poi ci ha messo lo zampino il MetoVip di Aostacronaca al quale Chiara Minelli ha replicato accusando di falso il vice presidente della Regione, nonché assessore allo Sviluppo Economico, Formazione, Lavoro; Luigi Bertschy, facendo così salire la tensione al calor bianco.

Vice presidente Bertschy è così?

“Come ho dichiarato in Consiglio regionale, non sono stato messo a conoscenza del parere dell'avvocatura regionale sullo studio per il collegamento intervallivo di Cime Bianche, così come gli altri assessori della Giunta regionale. Se si è trattato di una dimenticanza o di una precisa volontà non mi è dato sapere e a questo punto poco mi importa”.

La dica tutta: dimenticanza o scorrettezza?

“Ritengo questa mancata informazione nei mie confronti e nei confronti del collega Caveri, che ha la delega alle società partecipate, un errore che la collega Minelli poteva riparare dicendo che si era trattato di una dimenticanza. Se invece tenerci all’oscuro è stato un atto voluto, allora non si tratta più di una dimenticanza, ma di una grave scorrettezza nei nostri confronti e nei confronti delle due società”.

Si spieghi…

“L'ex assessora Minelli era in possesso del parere dell’Avvocatura regionale da inizio aprile. Il 25 maggio la signora Minelli dimissionaria e con il consiglio regionale convocato 24 ore dopo con all’oridine del giorno la presa d’atto delle sue dimissioni, scrive alle due società Monterosa e Cervino citando la diffida inviata dai comitati alle società e omettendo completamente il parere dell’Avvocatura regionale. Le società quindi non sono state messe a conoscenza di un’informazione importante della quale l’amministrazione regionale era a conoscenza da inizio aprile”.

Bando alle polemiche; prospettive del progetto Cime Bianche?

“Ora bisogna affrontare questo dossier con serietà, trasparenza e equilibrio. Da un lato c’è chi nella comunità valdostana e nelle istituzioni è a favore del progetto e vorrebbe approfondire la possibilità del suo sviluppo come avviene in qualsiasi fase di costruzione di un nuovo progetto e la stessa cosa avviene per chi è contrario. La differenza è che i primi cercano di portare avanti un’idea supportata da una maggioranza politica che ha dato un indirizzo i secondi minacciano ogni giorno denunce di ogni tipo”.

Forse l’approccio al progetto di fattibilità è stato di tipo ideologico?

“Non lo so ma dico che non è così che si possono affrontare temi di questa complessità anche perché lo studio potrebbe portare a fare anche altre valutazioni sulla tipologia di infrastruttura da realizzare per collegare le due vallate o addirittura decidere che non ci sono le condizioni per farlo”.

Ricadute politiche?

“Al di là del nervosismo e della tensione di certi momenti, non ho nulla contro la persona e le persone. La questione è politica ed è evidente che Alliance e Rete Civica su questo progetto sono ormai su strade diverse. Vedremo come si esprimeranno le altre forze politiche e quale ricaduta avrà sul progetto di questa maggioranza”.