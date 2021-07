Il messaggio dell’Assessore Sapinet per l’avvio del 64° Concours régional Batailles de Reines

“Il periodo pandemico che stiamo attraversando, ormai dall’inizio del 2020, ha determinato pesanti sacrifici per tutti i valdostani, limitando anche quelle manifestazioni che, da sempre, esprimono la nostra identità culturale, la nostra tradizione alpina, come i Combats”, dichiara l’Assessore Sapinet.

“Saluto quindi con soddisfazione l’avvio del Concours Batailles de Reines e plaudo allo scrupoloso lavoro di tutti gli organizzatori, in particolare del Consiglio direttivo dell’Association régionale Amis des Batailles de Reines e del suo Presidente Roberto Bonin. La definizione di un Protocollo potrà garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, le indicazioni per un corretto comportamento sono molto scrupolose, segno che il mondo dell’allevamento ha compreso e condiviso le difficoltà del momento e ha risposto con grande senso di responsabilità. L’Association – prosegue l’Assessore – propone inoltre la possibilità di seguire in live streaming tutti gli appuntamenti, un’opportunità che dimostra, ancora una volta, la grande passione dei nostri allevatori e dei nostri agricoltori”.

“Una costante attenzione che l’Assessorato dimostra con precise azioni di sostegno come gli aiuti al settore a causa delle perdite subite in seguito alla pandemia, le misure del Programma di Sviluppo Rurale, il rifinanziamento degli aiuti per la monticazione e le tante iniziative di promozione del settore. Un ruolo di rilievo che l’intera Regione riconosce al settore, nella consapevolezza della sua rilevanza strategica dal punto di vista economico, sociale e culturale”, conclude Sapinet.