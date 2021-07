La "cura" può fare la differenza. Anche contro la tratta

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Dalla loro esperienza sul campo, le suore sanno che gli approcci a lungo termine incentrati sulla cura possono ridurre il rischio che i sopravvissuti siano nuovamente trafficati e sfruttati. Tuttavia, affermano nel lanciare la campagna, questi approcci richiedono una partecipazione a livello istituzionale che le consacrate da sole non possono garantire. Occorre allora che tutte le persone di buona volontà si uniscano per affrontare le cause sistemiche della tratta e che i governi si impegnino nel sostenere chi ha vissuto questo dramma ed ha bisogno, appunto, di essere curato. Cura significa allora anche istruzione, opportunità di lavoro, assistenza medica e giustizia, per chi, come la nigeriana Kate, a soli 11 anni è finita nel giro della prostituzione, attratta da una falsa proposta di poter accedere ad un percorso di istruzione secondaria o per Rosa, peruviana, che sognava di lavorare in un ristorante dopo aver studiato fino a 18 anni per realizzare il suo progetto professionale. Rispondendo ad un annuncio di lavoro che le prometteva un impiego in una prestigiosa struttura ricettiva, è stata invece sfruttata sessualmente. Di schiavitù domestica è rimasta vittima Jessie, in Uganda, costretta a lasciare il lavoro in un impianto chimico a causa di una grave allergia ai materiali utilizzati nella sua mansione.

Le storie di chi ha resistito

Suor Gabriella Bottani, CMS, coordinatrice internazionale di Talitha Kum, a Radio Vaticana - Vatican News sottolinea come il Papa ci chieda di trasformare "l’economia della tratta in un’economia della cura". Un percorso che riguarda i consacrati, i laici, da realizzare nelle famiglie così come negli Stati. E sono tante le storie di chi ce l'ha fatta, grazie all'aiuto ricevuto e ad un percorso favorito anche a livello territoriale ed istituzionale da politiche di integrazione, capaci di accogliere chi è stato sfruttato. Pagando un prezzo alto.

La campagna che voi lanciate ad una settimana dalla Giornata mondiale che si celebrerà venerdì 30 luglio, vi vede chiedere a tutti un impegno per vincere il dramma della tratta, ma anche la capacità di raccontare le storie belle, di chi è riuscito a curare le ferite e ripartire.