La Consigliera Chiara Minelli puntualizza il MeteoVip

Nel testo, sulla base di quanto affermato in modo falso e diffamatorio dall'assessore Bertschy, mi si accusa di non aver informato la Giunta dell'esistenza di un parere dell'avvocatura regionale sullo studio per il collegamento intervallivo Cime Bianche.

In realtà quel parere riguardava una diffida delle associazioni ambientaliste, è stato richiesto a dicembre ed è arrivato ad aprile a me e contestualmente al Presidente della Regione. Quindi non si può certo dire che volessi nascondere il parere.

In secondo luogo il parere legale che ho richiesto con l'interpellanza riguarda un fatto successivo al mese di aprile e cioè la comunicazione del 14 maggio 2021 del Ministero della Transizione ecologica, che ha bloccato il progetto di ampliamento di un impianto sciistico al Terminillo, in una zona assai simile a quella del vallone di Cime Bianche, ZPS ZSC, sottoposta alle stesse stringenti normative nazionali, europee e regionali.

Il parere legale relativo ai riflessi della decisione del Ministero della Transizione ecologica su Cime Bianche ancora non esiste e non mi sembra dalla risposta ricevuta in aula che ci sia fretta di acquisirlo. Eppure sarebbe quanto mai opportuno.

Spero che la precisazione serva a diradare la fitta nebbia fatta calare sulla vicenda dall'Assessore Bertschy e a riportare i fatti alla luce del sole.