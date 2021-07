Maria Elena Udali entra nel Consiglio Nazionale Terziario Donna

“Risultato significativo per la nostra Associazione – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA- speriamo rappresenti un punto di partenza anche per le donne e l’imprenditoria femminile”.

“Con la mia recente elezione nel Consiglio Nazionale Terziario Donna Confcommercio – commenta Maria Elena Udali - il desiderio è quello di tramandare i giusti valori creando sinergia tra gli imprenditori valdostani e valorizzando conoscenza, innovazione, cambiamento e lungimiranza, tutto questo con umiltà e con la trasmissione delle virtù che tanto caratterizzano le zone alpine ovvero solidarietà, collaborazione, rispetto, coraggio e onestà - conclude la Presidente Fipe Terziario Donna VdA”.

La “Mission” di Maria Elena Udali (nella foto) per i prossimi 4 anni si concentrerà su temi strategici e di fondamentale importanza quali rappresentare degnamente le aziende valdostane ascoltandole, tutelandole ed accompagnandole per mano in un periodo difficilissimo, quello del cambiamento e destabilizzazione del post pandemia.

“Tutto questo – conclude Mari Elena Udali - sarà possibile soltanto con il prezioso supporto di Confcommercio e la sinergia tra le diverse associazioni valdostane, coinvolgendo tutte le menti giovani, istruite e dinamiche che abbiano il coraggio di unirsi, esporsi e che non abbiamo paura di dialogare, confrontarsi e difendere i diritti del settore - conclude la Presidente Fipe - Terziario Donna Confcommercio VdA”.