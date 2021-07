Aosta: Riqualificazione quartiere Cogne ammessa a finanziamento statale

Ipotizzata e poi disegnata a inizio anno dall’Amministrazione comunale della Giunta Nuti con il vasto progetto rientrante nel 'Programma qualità dell’abitare', la riqualificazione globale del quartiere Cogne ora è più vicina.

L’intero importo richiesto dal Comune di Aosta, pari a poco meno di 15 milioni di euro, è stato ammesso a finanziamento in quanto il progetto di riqualificazione urbana dello storico quartiere operaio è stato selezionato tra i 271 meritevoli in tutta Italia.

Per il Comune di Aosta, in qualità di soggetto proponente, e per l’Azienda Regionale di Edilizia Residenziale-Arer, quale soggetto attuatore, si aprono le porte ai fondi previsti dal Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

Ai fondi inizialmente previsti dal Programma (400 milioni) si aggiungono i 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Pnrr.

"Siamo comprensibilmente molto soddisfatti - commenta il sindaco, Gianni Nuti (primo da sn nella foto) - perché il provvedimento sancisce la bontà della proposta progettuale che abbiamo pensato per il quartiere Cogne. Non si tratterà di un mero recupero edilizio o urbanistico, ma di un ripensamento a 360 gradi dello spazio urbano e dell’anima collettiva che gli dà vita, comprensivo della valorizzazione delle storiche radici di matrice operaia che erano avvizzite, e che in virtù del protocollo siglato con la società Cas intendiamo riportare alla luce quale elemento fondante di una nuova identità condivisa all’interno del quartiere".

Il progetto di Aosta si è classificato in 84esima posizione, nella parte superiore della graduatoria stilata dall’Alta Commissione. Gli indicatori utilizzati per definire l’ordine dei progetti hanno tenuto conto sia della superficie residenziale che viene recuperata dal progetto, sia della maggiore inclusività sociale che esso genera, anche tramite il coinvolgimento nella successiva gestione dell’intervento da parte del Terzo settore.

Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio della Commissione: l’apporto economico di fondi privati, la rispondenza alle politiche territoriali regionali, la sostenibilità ed efficienza energetica e la premialità al consumo di suolo zero hanno costituito alcune delle voci valorizzate dall’apposito programma informatico creato ad hoc.

Per la graduatoria completa: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-07/Graduatoria.

"Ricevuta comunicazione dell’ammissione al finanziamento, si apre ora ufficialmente la cosiddetta 'Fase2' - si legge in una nota del Comune del capoluogo - entro 240 giorni dalla pubblicazione del decreto dovranno pervenire, dai soggetti finanziati, i progetti del livello di progettazione che l’Ente intende mettere a gara che l’Alta Commissione verificherà entro i successivi 90 giorni".

"La proposta con cui l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando - prosegue la nota - è stata realizzata con la collaborazione del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino per quanto riguarda progettazione, studio e ricerca delle soluzioni progettuali idonee a soddisfare le finalità del Programma 'Qualità dell’Abitare' e con il professionista incaricato Atelier Projet Studio Associato che ha messo punto il progetto".

L’obiettivo degli interventi è quello di portare a una riqualificazione globale del quartiere Cogne attraverso la riorganizzazione, il ripensamento e il recupero degli spazi comuni e della viabilità e di parte del patrimonio edilizio storico, creando così anche nuove aree di interesse per lo sviluppo di attività in grado di rivitalizzare il quartiere.

All’interno del quartiere Cogne l’asse principale di via Colonnello Alessi connetterà nuovi servizi, attività terziarie e commerciali e le riqualificate palazzine Gazzera e Fresia, al momento in stato di abbandono o degrado. L’intervento lungo il nuovo asse Est - Ovest che interesserà la strada la trasformerà dall’attuale destinazione veicolare a uno spazio destinato alla mobilità sostenibile ciclo-pedonale. Il percorso connetterà cinque aree del quartiere, sulle quali verranno attuate operazioni di recupero, introducendo a nuove funzioni pubbliche e a verde:

- valorizzazione delle attività mercatali con cadenza settimanale, nelle aree attualmente utilizzate come parcheggi a raso lungo via Monte Cervino;

- sviluppo dell’area sportiva attrezzata e del giardino lungo via Vuillerminaz;

- rifunzionalizzazione delle aree su viale Gran Paradiso e viale Monte Bianco, in corrispondenza del Lotto V, passando dall’attuale destinazione a parcheggi a raso, a quella a verde pertinenziale e pubblico, con stalli a servizio delle nuove destinazioni per disabilità nei piani terra delle palazzine Gazzera e Fresia;

- smantellamento e rilocalizzazione dei due edifici prefabbricati e conseguente ridestinazione a spazio pubblico delle aree attualmente recintate come pertinenza degli edifici stessi in place Soldats de la Neige;

- sempre in place Soldats de la Neige riqualificazione dei locali a piano terra e dello spazio pubblico prospiciente la parte meridionale, con nuove destinazioni a commercio, terziario, servizi, associazionismo, anche in sinergia con il Bando ANCI “Fermenti in Comune”.

Il progetto contempla anche il recupero dell’autorimessa con accesso lungo via Liconi, tramite l’adeguamento dei due piani interrati, attualmente inagibili, rendendo nuovamente disponibili 360 nuovi posti auto, che andranno per il 50% a compensare la riduzione dei posteggi a raso lungo l’asse centrale e negli spazi che il progetto recupera a funzioni pubbliche e ad aree verdi e per il restante 50% saranno a disposizione della città. L’autorimessa avrà anche la funzione di piattaforma intermodale, per favorire l’utilizzo del bike sharing e dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Il progetto, poi, prevede interventi importanti di recupero edilizio ed energetico di alcuni edifici storici del quartiere. Le palazzine “Gazzera” e “Fresia” saranno oggetto di una ristrutturazione complessiva, mentre gli edifici tutelati “Stura-Filippini” e “Giacchetti” saranno oggetto di una riqualificazione energetica e delle facciate. Verranno, inoltre, realizzati 34 nuovi alloggi nei sottotetti nel complesso Giacchetti. Infine, accanto agli interventi del programma “Qualità dell’Abitare”, si procederà alla demolizione degli attuali grattacieli presenti nell’area a Nord-Est del quartiere, all’angolo tra via Giorgio Elter e via Capitano Chamonin, mentre l’Arer prevede di realizzare nei prossimi anni importanti interventi di riqualificazione edilizia al fine di riqualificare il proprio patrimonio immobiliare.

Unitamente alle opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia del quartiere è prevista anche una proposta progettuale del consorzio “Trait d’Union” per sviluppare le azioni che il Programma per la qualità dell’Abitare intende realizzare nel settore del welfare a favore della comunità coinvolta nel processo di riqualificazione urbana, attraverso l’attivazione di politiche del lavoro per la gestione delle manutenzioni, sgombero e pulizia negli alloggi gestiti dall'Arer, housing sociale e la facilitazione dei processi con Arer, tra Arer e condomini, tra condomini ecc.