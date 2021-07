Les Batailles de reines récommencent et lancent chaine Youtube

La première des éliminatoires des Batailles de Reines se déroulera dimanche 25 juillet, à Etroubles. Le comité de direction, les 'Amis des Batailles de reines', a diffusé un message pour rappeler "à tous les éleveurs et les accompagnateurs qui'il est essentiel de respecter soigneusement les règles définis par le protocole de réglementation des évènements approuvé par l'administration régionale".



Le comité, dirigé par Roberto Bonin, rappelle le respect de la distanciation parmi les participants "pendant le déjeuner et les paniers-repas aussi" pour éviter les rassemblements . Le comité souligne l'importance du respect des règles, fondamental pour éviter "une suspension ou un blocage de l'activité", qui pénaliserait à nouveau les entreprises agricoles.

Et l'association 'Amis des Batailles de reines' a décidé d'ouvrir sa chaîne Youtube. La chaîne s'appelle "Batailles Reines Live" et permettra de suivre en directe et gratuitement toutes le éliminatoires, le cinquième Combat Interrégional, en programme samedi 23 octobre prochain, à l'arène de la Croix Noire de Aoste et la finale régionale du jour suivant. (Dire)