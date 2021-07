Presidente Lavevaz, 'nuove fasce rischio Covid inapplicabili da noi'

"I criteri, proposti dal Governo, riguardanti le percentuali di occupazione dei posti di terapia intensiva e dei posti di area medica per il passaggio da una fascia di rischio all'altra sono inapplicabili per i piccoli numeri della Valle d'Aosta". Lo ha detto oggi il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in merito alla definizione delle nuove fasce di rischio discusse oggi durante la Conferenza Stato-Regioni. Secondo Lavevaz la Valle d'Aosta "rischia di 'chiudere' per soli 2 o 3 pazienti positivi ricoverati nel nostro unico ospedale regionale". Un rischio "tutt'altro che remoto, considerato che durante la stagione turistica la popolazione presente nella regione viene triplicata".



La cabina di regia di Palazzo Chigi ha stabilito nel 10% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nel 15% delle ospedalizzazioni per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla. Ma la richiesta a favore delle piccole regioni è di introdurre "una franchigia di almeno cinque posti letto per la terapia intensiva da applicare alle soglie individuate dal governo", spiega Lavevaz.

Il Presidente del Gouvernement, in accordo con gli altri presidenti di Regione, ha giudicato inoltre "eccessivamente restrittivi i criteri di utilizzo del green pass ipotizzati dal Governo" ed ha chiesto "almeno di sgravare gli esercenti dalla responsabilità del controllo dei clienti".