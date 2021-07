Salone del Libro di Frabosa Sottana: Ultimi ritocchi prima del taglio del nastro all’edizione 2021

Promossa dall’Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco, in programma presso il Salone della Confraternita di Frabosa Sottana, la rassegna gode quest’anno del patrocinio del Ministero della Cultura, patrocinio che va ad aggiungersi a quelli di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Frabosa Sottana. Importante, ai fini della sua realizzazione, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de Baldi.

Il calendario ricco di eventi, si aprirà sabato 24, alle 10,30, al termine della cerimonia di apertura (alla quale sono invitate le massime autorità del territorio e rappresentanti della varie associazioni economiche e culturali) con la presentazione del nuovo volume di Creatori di Eccellenza “Passeggiate Gourmet” Nino Aragno Editore per la quale è prevista la partecipazione di Joseph Meineri direttore generale di Confartigianato Cuneo.

La kermesse proseguirà poi nel pomeriggio con la presentazione, sempre presso il Salone della Confraternita di Frabosa, di altre produzioni librarie. Alle 15, Enrico e Zaccaria G. proporranno “Fuga dalla Civiltà Umana”. Seguirà la presentazione di “La Signora degli Alpeggi” ultimo lavoro del giornalista ligure Nanni Basso.

Di seguito Gabriele Gallo proporrà “Ritratti Alpini” e, alle 18, attesissimo, l’appuntamento con Lido Riba col suo “Un Lungo Viaggio”. In serata, alle 21, il Salone della Confraternita di Frabosa ospiterà il convegno dal tema: “Sulla via della Pietra, da Fontane alla Balma” che avrà come relatore Alessandro Barabino, guida Ambientale Escursionistica e Curatore dell’Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana.

La 7a edizione del Salone del Libro di Frabosa Sottana che torna dopo un anno di sospensione dovuta alla pandemia e che si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, proseguirà domenica 25 luglio con la presentazione, alle ore 10,30, sempre presso il Salone della Confraternita, di un interessante ed innovativo progetto interdisciplinare promosso dalla Uisp.

Fulcro del progetto il libro, di cui si parlerà ampiamente dal titolo “Voci tra gli Alberi” del docente e ricercatore partenopeo Stefano Dati. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, altre presentazioni librarie. Si va da “Facili Escursioni sulle Alpi Occidentali” frutto del lavoro della Compagnia dell’Anello, a “Zia Priscilla e l’Asso nella Manica” di Carla Fiore. Sarà poi la volta di “Il Libro e l’Affresco di Elva Hans Clemer e il suo mistero in Valle Maira” di Ezio Marinoni per concludere, alle ore 18, con “Le Masche tra Noi” racconti di diavoli, streghe e faje della tradizione ligure piemontese scritto a 4 mani, da Franca Acquarone e Bruno Vallepiano.