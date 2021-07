Aosta: Un'estate di eventi all'insegna della ripartenza con 'Anziani attivi'

Passeggiate, laboratori, soggiorni balneari, aperitivi a tema, feste di quartiere e tanto altro ancora: è questo ed è molto ricco il programma estivo e di inizio autunno delle iniziative e delle attività realizzate nell’ambito della gestione in co-progettazione tra l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Aosta e il raggruppamento di cooperative sociali composto da La Sorgente, L’Esprit à l’envers e Kcs Caregiver per le persone anziane residenti ad Aosta.

Per mantenersi in forma i referenti della co-progettazione, in collaborazione con l’associazione Uisp della Valle d’Aosta, propongono i corsi di ginnastica che andranno avanti fino alla fine del mese di agosto nel campo di atletica “Tesolin” il lunedì e il giovedì oppure il mercoledì e il venerdì.

All’insegna del movimento salutare è anche il ciclo di passeggiate nei quartieri organizzato insieme al Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl VdA che coniugano l’attività fisica con la scoperta di piccole/grandi curiosità nella storia urbanistica dei due quartieri cittadini Cogne e Dora.

Lunedì 2 agosto alle 16,30 i partecipanti al tour condotto dall’istruttore Moreno Gradizzi esploreranno il quartiere Dora, mentre una settimana più tardi, alla stessa ora, sarà la volta del quartiere Cogne.

“Anziani attivi” propone anche il tradizionale appuntamento con gli incontri di “Prevenzione e salute”, iniziativa pensata per rendere più sicura e il più possibile serena l’estate dei cittadiniaostani, soprattutto quelli più anziani e maggiormente esposti a rischi legati al caldo e all’azione di eventuali malintenzionati.

Fino alla fine del mese di settembre volontari specializzati dell’Associazione Alice Onlus e della Croce Rossa Italiana saranno presenti nei presidi individuati sul territorio comunale dove incontreranno la popolazione per offrire gratuitamente informazioni e attività di prevenzione a tutela della salute, inclusa la misurazione della pressione.

In particolare, l’attività verrà svolta tutti i lunedì dalle 16 alle 18 nei giardinetti del quartiere Cogne (o presso il baretto, in caso di maltempo), mentre il 26 luglio, il 9 e 23 agosto e il 6 e il 20 settembre, sempre alla stessa ora, le attività si svolgeranno nei giardinetti del quartiere Dora (o nella sala di via Croix Noire, 38).

Sono, inoltre, previsti quattro incontri, due nel mese di agosto e due nel mese di settembre, con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine inerenti ai temi della prevenzione, dell’informazionee della sensibilizzazione, realizzati nell’ambito del Tavolo della corresponsabilità educativa edella legalità in collaborazione con Regione e Csv.

Le persone anziane potranno anche dilettarsi con le attività manuali e pratiche allestite all’interno dei diversi laboratori organizzati. Nei locali di via Croix Noire, 38, nel quartiere Dora, il venerdì dalle 15 alle 17 ci si potrà cimentare con la realizzazione delle pouette dell’Unicef; il lunedì e il giovedì, nello stesso orario, l’associazione “Culturalmente Aosta” guiderà i partecipanti alla produzione di lavoretti creativi all’interno della propria sede in place Soldats de la Neige.

A fine agosto sarà poi la volta di un laboratorio che si svilupperà in cinque incontri realizzati dal gruppo di volontarie Alba.

Sono numerosi anche gli appuntamenti conviviali che coinvolgeranno i partecipanti alle iniziative di “Anziani attivi”. Il 13 agosto e il 3 settembre alle 17,30 il baretto del quartiere Cogne ospiterà un aperitivo a tema. L’aperitivo sarà offerto anche a tutti coloro che parteciperanno agli incontri di corvée per la sistemazione degli orti comunali: il 22 luglio dalle 18,30 alle 21 negli orti del quartiere Dora e il giorno seguente dalle 18 alle 20 in quelli di via Parigi.

Dopo la sospensione causa Covid-19, nell’estate 2021 torneranno anche gli appuntamenti con le Feste di quartiere, realizzate in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sviluppoe conomico e alla Promozione turistica e la partecipazione della Cittadella dei Giovani, del Tavolo delle risorse e del Csv.

Il 31 luglio la giornata di eventi e spettacoli sarà al quartiere Cogne, mentre l’11 settembre la festa si trasferirà nel quartiere Dora tra appuntamenti gastronomici, musica e animazioni per i più piccoli.

Sotto l’ombrello di “Anziani attivi” saranno organizzati anche due soggiorni, uno balnearee uno termale, che si terranno, rispettivamente, a Marsala, in Sicilia, dal 13 al 25 settembre, e a Ischia, dal 2 al 17 ottobre.

Infine, gli appuntamenti di fine estate/inizio autunno vedranno anche una giornata nel Monferrato con pranzo a Cereseto (Alessandria) e visita guidata al Sacro Monte di Crea in una data ancora da definire tra gli ultimi giorni del mese di settembre e i primi di ottobre.