Vacances et pass sanitaire en France: ce que les touristes doivent savoir

Plus d’une semaine après avoir été annoncées par le président français Emmanuel Macron, toute une série de mesures sanitaires pour inciter les Français à se faire vacciner et enrayer la progression du variant Delta dans le pays sont entrées en vigueur. Si vous avez prévu de passer vos vacances d’été dans l’Hexagone, certaines de ces restrictions vous concernent directement.

Profiter d’un film au cinéma ou d’une représentation au théâtre, faire un tour au musée, aller au casino, assister à un concert dans un festival, lire dans une bibliothèque, faire un tour sur un monument très fréquenté, monter sur des montagnes russes dans un parc d’attractions, nager dans une piscine couverte, participer à un mariage dans une salle de fête… toutes ces activités dans des lieux qui accueillent plus de 50 personnes nécessitent désormais le pass sanitaire, jusqu’alors «seulement» nécessaire pour aller en discothèque ou pour participer à de gros événements.

Dans tous ces lieux, vous n’avez plus besoin de porter un masque si vous détenez le pass, «sauf contrordre des préfets dans les départements en fonction de la situation épidémique», a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. Si vous rentrez dans l’un de ces endroits sans avoir le certificat, vous risquez jusqu’à 1500 euros (1627,8 francs environ) d’amende.

Dès ce mercredi 21 juillet, si vous avez plus de 17 ans (les 12-17 ans ne seront concernés que dès le 30 août), vous devez présenter une attestation de vaccination complète (c’est-à-dire 1 semaine (et non plus 2) après la 2e dose des vaccins homologués en Suisse ou 1 semaine après la 1ère dose si vous avez guéri du coronavirus), un test PCR ou antigénique négatif effectué durant les 48 dernières heures (les autotests ne sont pas valables) ou une preuve de guérison (un test PCR ou antigénique positif réalisé il y a au moins 11 jours et datant de moins de 6 mois).

Si vous possédez le certificat Covid suisse, vous pouvez sans problème l’utiliser en France pour entrer dans les établissements concernés en présentant le QR code par l’application (si votre écran de smartphone n’est pas fissuré) ou sur une feuille imprimée (en veillant à ce que le code ne soit pas plié). L’application française TousAntiCovid Verif est en effet capable de lire les certificats suisses. Mieux vaut aussi garder votre carte d’identité ou votre passeport avec vous, comme un document d’identité peut être exigé.

Si vous n'êtes pas vacciné, vous devrez donc vous faire dépister directement en France. Depuis le 7 juillet dernier, les tests ne sont plus offerts aux touristes étrangers s'ils ne possèdent pas d'ordonnance médicale ou ne sont pas des cas contacts. Ils doivent désormais payer 43,89 euros (47,60 francs environ) pour un test PCR et 25 euros (27,10 francs environ) pour un test antigénique.