Vers la Foire d'Eté - Artigianato di tradizione e prodotti tipici

LA FOIRE D’ÉTÉ IN VETRINA - Anteprima della 52a Foire d’Eté (in programma il 7 agosto 2021 ad Aosta), la “sorella estiva” della millenaria Fiera di Sant'Orso, con l’esposizione di opere di artigianato di tradizione valdostano nelle vetrine dei negozi che si trasformano in vere opere d’arte.

CACCIA ALL’OPERA – Quiz a tappe per tutta la famiglia, per scoprire dove sono esposte le opere e conquistare un simpatico omaggio di artigianato di tradizione valdostano.

ARTIGIANI IN PIAZZA – Il sabato pomeriggio dalle ore 16 gli artigiani valdostani affascineranno il pubblico con il loro savoir faire in dimostrazioni dal vivo di lavorazioni tradizionali.

UNA MONTAGNA DI SAPORI - Gustosi menù a base di prodotti locali, per assaporare la Valle d’Aosta seduti comodamente ad un tavolo o, perché no, anche in un prato con i menù da asporto.

Week-end del 23/24/25 luglio 2021

Tutti i dettagli sugli artigiani che espongono, i negozi che ospitano le opere e i locali che propongono menù tipici sono consultabili, anche da mobile, sul sito lasaintours.it.

Iniziativa organizzata dalla Chambre valdôtaine e l’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, l’Office Régional du Tourisme e i Comuni ospitanti di Ayas, Cogne, Courmayeur, Gressoney Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.