Europe Direct Vallée d’Aoste è confermato quale Centro per la Regione autonoma Valle d’Aosta

Ha preso avvio, con le iniziative legate alla Festa dell’Europa, l’attività di Europe Direct Vallée d’Aoste, in attuazione del suo Piano di comunicazione per il 2021.

Il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste, nato nel 2006 e da allora sempre operativo, di recente è stato riconfermato, a seguito di una selezione lanciata dalla stessa Commissione europea, per continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2025.

L’obiettivo principale dei Centri Europe Direct - che sono 45 in Italia e 424 in Europa - è quello di aiutare le istituzioni europee, in particolare la Commissione europea e il Parlamento europeo, a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea a livello locale.

La nuova generazione dei Centri ha un mandato più ampio rispetto al passato; tra i compiti e le attività rientrano, in modo particolare, i seguenti:

promuovere e coordinare tutte le reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilitare l’accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni su bandi, iniziative e Progetti europei;

mantenere un contatto costante con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell’Unione europea;

ascoltare le esigenze dei territori, per permettere alla Commissione di comprendere meglio l’impatto concreto delle politiche e delle attività dell’UE sui cittadini;

fornire informazioni a 360 gradi sull’Unione europea: dalla risposta alla pandemia di covid-19 a NextGenerationEU e alle transizioni verde e digitale;

lavorare con le scuole e gli insegnanti per promuovere la cittadinanza europea attiva;

promuovere dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Tutti possono seguire l’attività di Europe Direct Vallée d’Aoste, oltre che su queste pagine internet, anche sul suo canale Facebook e attraverso la newsletter VdaEuropeInfo. (fonte newsletter Europe Direct Vallée d’Aoste)