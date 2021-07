Aperte le iscrizioni per Aosta in Festa con Commercianti in Festa

In concomitanza e in collaborazione con l’ormai consolidata e apprezzata iniziativa COMMERCIANTI IN FESTA, organizzata da Confcommercio Valle d'Aosta, in occasione della quale i commercianti espongono la merce in appositi banchi offrendo ai consumatori un’importante scontistica, la Chambre valdôtaine offre un sostegno concreto alle imprese di tutti i settori (commercio, artigianato, servizi di ristorazione, etc) incentivando la spesa dei consumatori presso tutte le attività di Aosta aderenti all’iniziativa.



L'iniziativa AOSTA IN FESTA CON COMMERCIANTI IN FESTA prevede la consegna, fino ad esaurimento scorte, di un omaggio consistente in un oggetto di artigianato locale, a fronte di una spesa minima di euro 100,00 sostenuta da parte dei consumatori nell'arco della giornata di sabato 21 agosto in almeno due diverse tipologie di attività aderenti nel comune di Aosta (una obbligatoriamente presso attività di servizi di ristorazione e almeno un'altra presso attività commerciali, artigiane, servizi alla persona, etc.). Il pubblico potrà quindi, ogni 100 euro di spesa effettuata nel comune di Aosta, presentare nella giornata del 21 agosto 2021 entro le ore 20 i relativi scontrini/ricevute (di cui almeno 1 proveniente da un operatore della ristorazione) presso uno dei due punti informativi che saranno allestiti nel centro di Aosta per ricevere l’omaggio.



A tutti gli aderenti sarà consegnata una locandina identificativa da esporre nel punto vendita.

Tutte le attività, eccetto gli operatori della ristorazione, che hanno una sede con vetrina che affaccia sulle vie pedonali del centro storico di Aosta potranno inoltre richiedere un banco per presentare i propri prodotti e servizi e le relative scontistiche.