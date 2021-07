Nasce la Saison Culturelle Litterature

La Giunta regionale ha adottato, nella seduta di lunedì 19 luglio, la deliberazione che approva il programma di massima della prossima Saison Culturelle 2021/2022.

“È importante - sottolinea L’assessore Jean-Pierre Guichardaz - perseverare nell’organizzazione della Saison Culturelle, nell’auspicio che diventino “Les Saisons”, perché in un momento così delicato la cultura può fornire un importante punto di riferimento e può diventare una fondamentale risorsa di relazione. La Saison culturelle, oltre a riconoscere alla cultura una presenza stabile e vitale sul territorio, sostiene un rilevante sistema economico attorno al quale gravitano numerosi operatori economici e favorisce, inoltre, la condivisione di elementi culturali assolvendo un ruolo centrale nell’evoluzione sociale ed economica della collettività e nella crescita civile dell’individuo.”

Tuttavia il cartellone non è completamente definito e agli spettacoli confermati si affiancheranno ancora alcuni importanti eventi in via di definizione. La data della presentazione ufficiale della Saison culturelle sarà, quindi, comunicata a seguito del completamento del programma e in base alla conoscenza delle restrizioni in vigore all’inizio della stagione culturale, elemento che condiziona inevitabilmente il numero massimo di spettatori presenti in sala e la conseguente campagna abbonamenti.

“In merito al programma della prossima Saison Culturelle – continua l’assessore - evidenzio la volontà di completare la Saison Culturelle 2021/2022 con una nuova specifica sezione dedicata alla letteratura, la Saison culturelle Littérature, articolata con alcuni incontri dedicati alla presentazione delle novità editoriali della narrativa italiana ed eventualmente estera, qualora possibile, e di cui uno dedicato alla produzione letteraria contemporanea in lingua francese”.

La prossima Saison Culturelle si articola in tre sezioni: oltre alla Saison culturelle Spectacles, composta dagli spettacolo dal vivo, viene conferma la Saison culturelle Cinéma, rassegna cinematografica da 50 titoli, con proiezioni ogni settimana, presso il Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta, unitamente alla nuova sezione Saison culturelle Littérature.

“Al programma così composto – conclude l’Assessore - finalizzato nonostante il periodo storico particolarmente complicato ad assicurare un’elevata qualità e pluralità dell’offerta, è intenzione dell’Assessorato affiancare occasioni di studio e approfondimento tematico, per far sì che un evento culturale possa trasformarsi anche in un’opportunità per musicisti, appassionati e studenti valdostani di ampliare il proprio bagaglio di esperienze.”

In allegato il programma di massima della Saison Culturelle 2021/2022.

