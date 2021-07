Verso rinnovo cariche di vertice in Finaosta

Sono aperte le candidature da oggi le candidature per il rinnovo delle cariche negli organi sociali della Finaosta spa, la finanziaria della Regione. Sono in scadenza sia il presidente, sia il consiglio di amministrazione, nominati un anno fa per 12 mesi, sia il collegio sindacale della società.

La Finaosta è oggi guidata dal presidente Ivano Comé, dai consiglieri di amministrazione Erika Galassi, Stefania Riccardi, Alex Micheletto e Roberto Sapia, con presidente del collegio sindacale Massimo Scarrone e sindaci effettivi Stefano Fracasso e Antonella Lucchese.

Le candidature vanno presentate alla struttura del Segretario generale della Regione entro le 23.59 di mercoledì 4 agosto, solo via Posta elettronica certificata-Pec, all'indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it , utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale della Regione, al link https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp .

La Regione informa che le candidature presentate in precedenza per la Finaosta non sono più valide e saranno stralciate dall'albo delle nomine e designazioni di competenza regionale.