Sentenze Geenna, le reazioni del mondo politico valdostano

Con 15 condanne e la sola assoluzione, pur con formula piena, di Marco Sorbara, "le due sentenze relative all'inchiesta Geenna, emesse ieri dalla Corte d'appello di Torino, confermano dal punto di vista giudiziario la presenza della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, strutturata e radicata nel tempo".

Lo sostiene Alberto Bertin, presidente del Consiglio Valle che, in base a quanto ricostruito nelle intercettazioni dell'inchiesta Geenna, era stato minacciato indirettamente da alcuni presunti affiliati alla 'locale' aostana della 'ndrangheta. L'esponente di PcP esorta: "Queste nuove sentenze servano per una maggiore consapevolezza, per troppo tempo si è sottovalutata la gravità di questo fenomeno".

Albert Lanièce, senatore dell'Union Valdotaine e vicepresidente del gruppo 'Per le Autonomie' manda "un abbraccio a Marco Sorbara e alla sua famiglia per l'assoluzione" ma si chiede: "Era necessario tutto questo? La giustizia funziona bene?".

Sorbara, esponente dell'Uv per cui è stato prima assessore al Comune di Aosta e poi consigliere regionale, è stato assolto ieri "perché il fatto non sussiste" dalla Corte di appello di Torino nel processo con rito ordinario dell'inchiesta Geenna della Dda.

Gli altri 15 imputati, tra rito abbreviato e ordinario, sono stati tutti condannati; per questo, per Lanièce la "sentenza d'appello del processo Geenna mantiene la greve ombra della criminalità organizzata sulla Valle d'Aosta", nell'attesa "che la Giustizia finisca il suo corso".

E la notizia dell'assoluzione di Marco Sorbara ha sollevato nei vertici Uv "sentimenti contrastanti: sollievo e angoscia", come si legge in una nota del'Union Valdotaine, che esprime solidarietà all'imputato assolto e alla sua famiglia e che ribadisce come "in primis si è sollevati per la notizia dell'innocenza", ma subito dopo "si pensa a come sia possibile che una persona innocente possa aver vissuto un tale incubo. Si prova angoscia anche pensando a una giustizia che oggi abbiamo difficoltà a comprendere".

Per Jean Daudry, ex consigliere regionale di Vda Unie, "le indagini non si commentano e le sentenze si applicano. Peccato solo per coloro che costruiscono le loro fortune politiche sulla pelle degli altri a prescindere, senza alcuna pietà umana". Daudry invoca poi "Dignità" chiudendo così il suo commento sulla sua pagina Facebook.

"Questa vicenda dovrebbe farci riflettere tutti. Tanto - afferma Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia VdA - ricordo perfettamente le tristi sensazioni provate quel 23 gennaio del 2019 (giorno del blitz di 'Geenna' con 16 arresti ndr). Allora ero Presidente del Consiglio Valle, e quell’arresto fu un colpo al cuore dell’assemblea regionale". Per Rini "pochi si sono ricordati che dietro a questa storia vi era un uomo, la sua famiglia. Tante volte, ma tante davvero, ho pensato in questi anni a cosa stesse provando Marco. Avevo lavorato al suo fianco e mi sembrava davvero incredibile poter credere a quell’accusa così pesante per lui".

L'ex Presidente del Consiglio regionale si dice colpita "dalla cattiveria, la meschinità di tanti (troppi) nostri, allora, colleghi. Politici (attorniati dai soliti noti) che non hanno perso tempo per sfruttare prodomo loro questa vicenda, riversando su Marco, probabilmente, tutte le loro di manchevolezze. Ancora più pena mi fanno coloro che fino a ieri sparavano a zero, senza rispetto alcuno, su Marco e oggi, perché assolto, sono pronti ad osannarlo. Il silenzio, in questo caso, sarebbe davvero d’oro".