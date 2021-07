No a pagamenti elettronici alle casse del Casino di St-Vincent per i clienti valdostani

Modalità più sicure di acquisto dei mezzi di gioco, migliori tempistiche di versamento delle decadi e verifica degli ingressi. Sono le modifiche al disciplinare per la gestione del Casinò di Saint-Vincent, proposte dalla direzione della Casa da gioco a partecipazione regionale, che la quarta commissione consiliare 'Sviluppo economico' del consiglio Valle, riunitasi ieri, ha accolto all'unanimità seppur "con un'eccezione sostanziale", afferma il presidente della commissione , Giulio Grosjacques (Uv).

"Abbiamo infatti ritenuto di non prevedere la possibilità - aggiunge Grosjacques - per i clienti valdostani, di utilizzare mezzi di pagamento elettronici presso le casse del Casinò, per acquistare mezzi di gioco".



Il nuovo disciplinare dovrà ora essere approvato dal Consiglio Valle e poi sottoscritto dal presidente della Regione e dal presidente della società Casino spa.