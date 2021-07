Pour les dommages des gélées d'avril 300.000 euro de la Région

Le Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste a approuvé hier lundi le 19 juillet la proposition de déclaratoire du caractère d'exception des événements atmosphériques qui se sont produits entre mercredi 7 et vendredi 9 avril, avec des gelées étendues, en identifiant parmi les territoires endommagés les 74 communes de la Vallée.



Pour cette raison, l'administration régionale veut demander au ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières l'attribution des aides pour les dommages causés aux productions végétales, en particulier aux cultures fruitières et à la flore d'intérêt apicole, pour un montant de 300.000 euros.(DIRE)