BEETHOVEN PASTORE SVIZZERO BIANCO

Un'adozione del cuore.. ma non solo anche tanta empatia.. Beethoven è sordo, probabilmente dalla nascita dato che è stato abbandonato da cucciolo. Un cane sordo ha sicuramente bisogno di tanto affetto, pazienza e attenzioni ma avrete in cambio amore profondo e vi basterà guardarvi negli occhi per capirvi.

Beethoven ha solo 2 anni ed è un bellissimo cane di taglia media tipo pastore svizzero bianco, socializzato, bravo al guinzaglio, è affettuoso con le persone, socievole con gli altri cani e anche con i gatti.

Il suo problema, abbastanza comune in cani/gatti bianchi, non influisce sul suo meraviglioso carattere. È sano, vaccinato, test malattie infettive negativo, è sterilizzato. Se accompagnerete Beethoven nel suo percorso di vita iniziale con affetto e dedizione dopo avrete una normale e felice vita con in più una coda e due occhi adoranti al vostro fianco.

Si trova in pensione in Piemonte ma è adottabile in tutto il nord italia con seri controlli.