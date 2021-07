Cittadinanzattiva VdA, 'scarsa qualità del cibo segnalata dai pazienti dell'ospedale Parini'

Alimentazione di scarsa qualità all'ospedale di Aosta? Forse sì secondo il Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva Valle d’Aosta, che oggi lunedì 19 luglio ha reso noto di aver ricevuto segnalazioni di cittadini che, ricoverati all’ospedale Parini di Aosta, "lamentano la scarsa qualità del cibo offerto ai degenti presso la struttura".

Cittadinanzattiva VdA assicura di essersi fatta portavoce "presso la Direzione Usl VdA- per gli interventi di competenza, nella convinzione che curare un malato significa prendersi cura dell’intera persona, cercando di avere come fine non solo l’eliminazione della malattia e della sofferenza, ma anche la salvaguardia e, se possibile, la promozione della qualità della vita".

Dedicare attenzione al vitto ospedaliero significa per Cittadinanzaattiva VdA "non solo valorizzare le professionalità di riferimento - afferma Mariagrazia Vacchina, Segretaria regionale di Cittadinanzattiva VdA - ma anche potenziare il valore di consolazione e recupero che il cibo ha da sempre nell’esperienza dell’uomo, ancor più nei momenti di malattia e solitudine, una solitudine che, nel caso dei degenti, è resa talora più penosa dalla difficoltà, accentuata dalla pandemia, di godere della vicinanza e cura dei propri cari".

L'associazione a tutela dei pazienti "è oggi in attesa di risposta" da parte della direzione ospedaliera e chiede collaborazione "ai cittadini e agli organi di informazione a tutela delle persone e delle comunità".