Peus des nuages sur la saison touristique des Pays du Saint-Bernard

Nuitées en baisse de 21 % et par contre une hausse de 5,5 % pour le Pass Saint-Bernard: c'est un bilan constrasté de l’exercice 2019-2020 de la destination touristique pour les Pays du Saint-Bernard.

2Malgré une hausse de 11% dans les campings, les nuitées ont diminué de 21% en raison de la pandémie. On peut se réjouir, en revanche, de l’augmentation de 25% du marché suisse" a dit le directeur du Pas Gaëtan Tornay. Et le Pass Saint-Bernard et ses 15 activités illimitées ont réalisé un exercice record à 1,64 million de produits.

Julien Moulin, fondateur du Pass Saint-Bernard, a démissionné de son poste de président de la destination après six ans de mandat.

Lui a succedu l’ancien conseiller communal d’Orsières en charge du tourisme Didier Jacquemettaz.

"Je me réjouis de reprendre la tête de la destination et du Pass qui, grâce à un soutien indéfectible des communes, sont en bonne santé financière et ce, malgré la pandémie en cours", a dit le nouveau président.