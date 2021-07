AVVISO DI SELEZIONE PER N. 2 (DUE) RILEVATORI DI CENSIMENTO ESTERNI E FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER GLI ANNI 2021 - 2023

Il Comune di IVREA indice una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di un elenco di 2 (due) rilevatori esterni da impiegare nelle operazioni del Censimento permanente della Popolazione e Abitazioni – edizione 2021, che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2021, oltre che in altre indagini richieste dall’ISTAT per gli anni 2021-2022-2023.



Il modulo di domanda ed il bando contenente tutte le informazioni sono reperibili ai link seguenti:

- Bando selezione rilevatori

- Domanda di partecipazione compilabile

La domanda può essere presentata per Posta elettronica certificata (PEC), per email ordinaria o per raccomandata A.R. con le seguenti modalità:



- per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Ivrea - Ufficio Comunale di Censimento - Piazza Vittorio Emanuele 1, 10015 Ivrea (To) purché la domanda pervenga tassativamente al Comune entro il termine fissato dal bando;

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) scrivendo con la propria PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it;

- per email ordinaria scrivendo al seguente indirizzo:

protocollo-gen@comune.ivrea.to.it;

La raccomandata o l’oggetto delle email devono riportare la dicitura “Domanda per selezione rilevatori Censimento 2021” e deve sempre essere allegato un documento di riconoscimento.

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei parametri indicati nel Bando per la selezione, la cui graduatoria riguarda esclusivamente la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione occasionale secondo le necessità dell’ente, senza instaurazione di rapporto di lavoro dipendente, per lo svolgimento di indagini Istat.

La presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserva alcuna delle relative disposizioni.

Per saperne di più sulle modalità con cui si terrà il Censimento permanente 2021 consulta la pagina dedicata sul sito del Comune di Ivrea o il sito dell’Istat https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni