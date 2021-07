Giunta approva assestamento di bilancio da 72 milioni di euro

La Giunta regionale ha approvato oggi lunedì 19 luglio il secondo provvedimento di assestamento del Bilancio di previsione della Regione per il 2021 e di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023, che impegna poco più di 72 milioni di euro, vale a dire l'intera quota residuale dell'avanzo di amministrazione del 2020.



La maggior parte della quota, ben 45.870.037,88 di euro, verrà destinata a nuovi investimenti in opere pubbliche che andranno ad aggiornare il Piano regionale dei lavori pubblici. Di questi, dieci milioni di euro sono destinati all'ammodernamento e allo sviluppo degli impianti a fune; 3,3 milioni per altri interventi di realizzazione e adeguamento di strutture ricreative e sportive; 6,4 milioni per la manutenzione di strade e ponti.

Stanziati anche 3,7 milioni di euro per interventi correlati alla difesa del suolo e alla riduzione dei rischi idrogeologici; 2,5 milioni per contributi ai comuni per interventi su infrastrutture idriche di interesse collettivo e 3,7 milioni per potenziali interventi a seguito di calamità naturali, per il sistema di Protezione civile e per l'ambiente in generale. Quattro milioni di euro verranno invece destinati alla messa a norma degli edifici scolastici ed al completamento del primo lotto del nuovo polo universitario. Alla sanità andranno 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.



Possibile un ulteriore incremento delle risorse finanziarie per la realizzazione del complesso ospedaliero "Umberto Parini", circa 17 milioni di euro, recependo le indicazioni emerse nell'ordine del giorno del Consiglio regionale. Già previsti due milioni di euro da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche e acquisto di ausili per la disabilità e per la fornitura di arredi e attrezzature negli stabili destinati all'assistenza agli anziani e inabili.

Quattro i milioni riservati al settore agricolo: due milioni di investimenti attraverso l'incremento della quota regionale del Psr-Feasr 2014/2020 e altrettanti due milioni destinati a finanziare i contributi per la monticazione, la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario e il sostegno del pascolamento estivo.



Al settore della cultura vanno 2,7 milioni di euro da investire in attività culturali o di valorizzazione dei beni di interesse storico. Poco più di un milione di euro sarà infine impiegato nella digitalizzazione e nella sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione. I restanti 26 milioni verranno destinati alla spesa corrente.

Oltre 16,2 milioni di euro andranno nelle casse degli Enti locali valdostani quale trasferimento straordinario senza vincolo settoriale di destinazione. I fondi andranno a coprire le spese correnti e a compensare le minori entrate tributarie ed extra-tributarie che si registreranno nell'anno 2021 sui bilanci comunali, a seguito delle eventuali agevolazioni tariffarie e tributarie deliberate dall'ente a favore dei propri utenti e contribuenti in periodo Covid.

Gli ultimi 7,5 milioni saranno riservati ad alcune misure una tantum in materia di politiche sociali e famiglia, disabilità, minori e asili nido e all'inclusione sociale di soggetti in condizione di fragilità socio-economica.

Sul tavolo anche una proposta di legge per la concessione di aiuti alle discoteche e alle sale da ballo, a seguito delle prolungate chiusure causa Covid, e dei contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale per le maggiori attività di supporto e informazione svolte nei confronti dei cittadini.