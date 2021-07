Dalla Giunta fondi per assegni studio e alloggio studenti

Il Governo regionale ha approvato le modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2020/2021, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti iscritti a corsi universitari presso gli Atenei valdostani o al corso di Infermieristica presso l’Università degli studi di Torino sede di Aosta, per una spesa di 292.400 euro.

L’Esecutivo ha anche approvato le modalità per l’attribuzione, per lo stesso anno accademico, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti universitari valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione, per una spesa di a 1.190.000 euro.