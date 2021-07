Da Confidi copertura liquidità imprese fino a 15mila euro

Non solo 'recupero' di parte del fatturato mancato: è stata approvata oggi in Valle una nuova misura anticrisi a sostegno delle esigenze di liquidità di imprese ed esercenti delle libere professioni, prevista dalla legge regionale 'Ristori'.

La misura è rivolta a tutti gli operatori economici che ricorrono al credito per sopperire alla liquidità finanziaria e consiste in una sovvenzione diretta in denaro nella misura massima del 6% dell'importo del finanziamento, fino ad un massimo di 15 mila euro per beneficiario.



L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi, in relazione ai finanziamenti garantiti per il riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione e linee di credito e adozione di piani di rientro dell'indebitamento e ai contestuali finanziamenti per investimenti produttivi e infrastrutturali. Previsti 3 milioni di euro.



Le domande per la concessione dei contributi potranno essere presentate dalle imprese e dai liberi professionisti con sede o unità locali ubicate nel territorio regionale ai Consorzi di garanzia fidi (Alpifidi e a Confidi Centro Nord) entro il 12 novembre 2021, con riferimento ai finanziamenti deliberati dalle banche entro il 29 ottobre 2021.