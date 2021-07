Firmato accordo sulla difesa delle Autonomie speciali

Siglata oggi a Udine una convenzione a difesa delle autonomie tra i consigli regionali del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con le Province autonome di Trento e Bolzano, nella sede del rettorato dell'Università. L'accordo, un progetto triennale, ha l'obiettivo, si legge in una nota "di difendere le autonomie speciali dagli attacchi del neocentralismo, con le armi più pacifiche del mondo: studio, confronto, ragionamento condiviso".

Il rettore dell'ateneo di Udine, Roberto Pinton, ha spiegato come l'accordo "sancisce una collaborazione tra la politica e la ricerca scientifica sui temi attinenti alla specialità regionale, che spaziano dalla tutela delle lingue minoritarie ai problemi comuni dei territori alpini, leggi spopolamento della montagna".



L'incontro inaugurale è fissato per il 17 settembre in Val d'Aosta, dove si parlerà di zone franche, poi tappa successiva a Trento per parlare del ruolo dei consigli regionali e delle assemblee legislative nell'era della democrazia diretta. Si arriverà poi in Friuli Venezia Giulia per affrontare il problema dei rapporti finanziari tra Regioni speciali e Stato, mentre a Bolzano è previsto un incontro sulla sussidiarietà all'interno di Regioni e Province autonome.

Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale del Friuli, ha ricordato che "nelle chiese della diocesi di Treviso è stata letta una preghiera anti-autonomista, un appello contro le autonomie e io credo che stia passando un messaggio sbagliato. Una convenzione di questo tipo serve allora a chiarire quale sia la funzione di un'autonomia speciale, serve a ricordare che difendere le minoranze è una battaglia etica per i valori umani e non va vista come una rivendicazione egoistica che porta a rinchiudersi e a disinteressarsi del vicino".



Per Zanin occorre "rafforzare le identità e la consapevolezza di quel che siamo, ma guardando all'Europa, l'unica entità a poter competere con le grandi potenze come Usa, Cina e India. Dobbiamo immaginare però un'Europa dei popoli, delle comunità e delle identità locali, una ricchezza che è in grado di aumentare esponenzialmente il peso dell'Unione. Questa convenzione che ci invita all'approfondimento e allo studio nasce nel momento giusto e dev'essere una risposta alla preghiera di Treviso". Zanin ha auspicato anche il coinvolgimento delle altre due Regioni autonome, Sicilia e Sardegna, nel nuovo gruppo di lavoro.