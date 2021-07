Alliance Valdôtaine richiama al senso di responsabilità Progetto Civico Progressista

E' determinata la presa di posizione di Alliance Valdôtaine nei confronti di Progetto Civico Progtressista che a seguito delle diverse prese di posizione e dei vari comunicati emessi negli scorsi giorni, in particolare da alcuni esponenti di maggioranza facenti riferimento a PCP, che si legge in una nota "creano sgomento e confusione tra le persone".

Il Coordinatore di Av, Albert Chatrian, ha sentito la "necessità di fare alcune precisazioni che chiariscano il pensiero di Alliance Valdôtaine".

Spiega la nota: "Ogni forza politica, legittimamente, coltiva i suoi ideali, ha i suoi cavalli di battaglia, i propri punti irrinunciabili su cui cerca di costruire la sua credibilità e il rapporto con gli elettori. Queste posizioni, tuttavia, nel momento in cui si è parte di una coalizione composita, non possono mantenersi rigide e perentorie".

Secondo Chatrian (nella foto) è quindi necessaria "una mediazione per giungere a sintesi e poter operare le necessarie scelte amministrative; la mediazione - ricorda - vale sempre, ma a maggior ragione deve valere nei momenti difficili, come quello che la nostra comunità sta vivendo".

Con i 5 eletti di PCP che non hanno partecipato all’apertura della crisi, c’è sempre stato confronto; i toni talvolta sono accesi, ma la sintesi si trova, perché si è accomunati da valori condivisi e dalla volontà di trovare le soluzioni più confacenti. "Questo - si legge nella nota - non è stato possibile con le consigliere dimissionarie, in parte per la rigidità delle posizioni assunte, in parte forse anche per delle incomprensioni, ma certamente il mancato confronto è da imputare alla non partecipazione alle riunioni di maggioranza".

Il coordinatore Albert Chatrian sottolinea, ancora, che "la buona politica e la buona amministrazione non si improvvisano, ci va impegno, dedizione, studio, elaborazione, visione e umiltà; chi si sente sempre infallibilmente nel giusto, difficilmente riuscirà a trovare la necessaria collaborazione".

Po la diplomazia lascia spazio ad un moderata polemica: "Per quanto ci riguarda, come AV, rimandiamo al mittente le illazioni lanciate strumentalmente contro gli autonomisti; cerchiamo di affrontare con coscienza il quotidiano e l'ordinaria amministrazione, dedicando contemporaneamente le nostre energie a gettare le basi per un futuro che è molto incerto, provando a ridare speranza e facendo funzionare meglio la macchina pubblica. Questo è quanto abbiamo fatto portando il nostro contributo fattivo all’elaborazione delle leggi e dei provvedimenti a sostegno delle imprese e delle famiglie danneggiate dagli effetti della pandemia".

In questi momenti è prioritario dedicare le energie dove servono "e osserviamo che, nonostante le dimissioni, per noi inopportune, delle due consigliere di PCP - si legge nella nota - fortunatamente nulla si è fermato; il Consiglio regionale ha riacquisito la centralità che gli compete e anche la discussione sull'idrogeno per finire è stata utile sia sul piano politico che su quello tecnico".

Infine, pur ritenendo legittima l’attività ispettiva da parte di ogni eletto in consiglio, "ci pare suoni quasi paradossale e inutilmente provocatoria - rimarca Chatrian - la presentazione di due interpellanze su temi come l’ospedale e il collegamento intervallivo, che sono stati oggetto di un DEFR, votato a larghissima maggioranza dal Consiglio, che traccia le linee future. Perché tornare continuamente sulle stesse questioni se non per una volontà di rottura? Noi preferiamo guardare avanti", conclude la nota di Av.