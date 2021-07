Accolta proposta Forza Italia VdA per la futura definizione delle fasce di rischio

"Apprendiamo con grande soddisfazione l'accoglimento della nostra proposta di rendere non più vincolante l'indice di incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti per la definizione futura delle fasce di rischio". Così inizia una nota della segreteria regionale di Forza Italia, che ricorda come la proposta sia partita domenica 11 luglio dalla Valle d'Aosta, "quando insieme all'onorevole Paolo Zangrillo e al coordinatore regionale Emily Rini - commenta il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani - abbiamo recepito le richieste avanzate dai responsabili della Filiera della Somministrazione Valle d'Aosta e del Comparto Terziario".

Una proposta che, già nei giorni scorsi, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, "aveva portato all'attenzione del Governo - prosegue la nota - che a sua volta ha condiviso la necessità, a fronte di un livello importante di vaccinazioni, di assegnare un peso maggiore al tasso di ospedalizzazione rispetto a tutti gli altri indicatori nella valutazione dei cambi di colore e delle eventuali misure di contenimento da adottare".

La richiesta prevede ce dopo il superamento dell'indice Rt, non sia considerato più imprescindibile l'indice di incidenza del contagio ogni 100 mila abitanti, nell'ottica di un adeguamento dei parametri utili al passaggio delle regioni da una fascia di rischio all'altra che tenesse in debita considerazione anche le caratteristiche della Valle d'Aosta, particolarmente penalizzata, specialmente nell'ultima ondata di contagi, proprio dai suoi piccoli numeri in termini assoluti.

"Ringrazio il Presidente Tajani per l'ennesima risposta data al territorio valdostano, a testimonianza delle sue grandi capacità di ascolto, di presa in carico delle questioni e di pragmatismo nel ricercare le soluzioni migliori - commenta il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini - questo dimostra che Forza Italia non è solita fare passerella in Valle d'Aosta, bensì è solita impegnarsi per risolvere i problemi sollevati dai valdostani. Ora, anche alla luce della preponderanza che assumerà il tasso di ospedalizzazione rispetto a tutti gli altri indicatori, l'auspicio è che anche la Giunta regionale sappia fare la sua parta, anche in termini di capacità di aumento di posti letto dedicati a pazienti Covid".