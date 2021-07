Domani lunedì 19 luglio saint Arsène

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 19 luglio

ore 9.30-11.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori

Martedì 20 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Entrèves - ore 17.30

S. Messa per la festa di S. Margherita

Giovedì 22 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 23 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiae

Visita alla Comunità monastica

Sabato 24 luglio

Cattedrale - ore 10.30

Incontro con i cresimandi di Hône, Bard, Donnas, Vert,

Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore

ore 12.00

Incontro con Don Terenzio Pastore,

Direttore Provinciale dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Domenica 25 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Lunedì 26 luglio

Vescovado - ore 9.30

Riunione della Commissione de Promovendis ad Ordines

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 27 luglio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 28 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

