Tenta due rapine armato di coltello, ora è in fuga e ricercato

Sono partiti anche dalla stazione di Etroubles a sirene spiegate i carabinieri, che dalle 11 circa di oggi insieme ai loro colleghi di Arma e polizia di tutta la Valle sono alla ricerca di un uomo che pochi minuti prima in regione Condemine, a Saint-Christophe, armato di coltello ha assalito prima una donna e poi un uomo per rapinarli.

A volto coperto da berretto e mascherina, pantaloni chiari (nessuno ha saputo descrivere se indossasse camicia, maglia o giubbotto) l'uomo si è introdotto nel giardino di un'abitazione e vi ha trovato la donna: le ha puntato il coltello contro intimandole di consegnargli soldi e preziosi. La donna non era sola e dall'abitazione è uscito un familiare che è riuscito a mettere in fuga il rapinatore. Il quale però ci ha riprovato in una casa poco distante, dove è stato ugualmente affrontato dal proprietario; anche in questo caso il malvivente ha preferito battere in ritirata.

"E' armato e potenzialmente pericoloso, se avvistato allertare immediatamente il 112" avvertono le Forze dell'ordine. Le richerce sono estese ma finora non hanno dato risultati; i carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, soprattutto per verificare se l'uomo abbia raggiunto la frazione Condemine in auto (e se si quale) o si muova a piedi.