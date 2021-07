Sanzioni in vista per gli 'agitatori' dei festeggiamenti aostani per la vittoria dell'Italia agli Europei

Questura e Polizia locale hanno identificato gli aostani, soprattutto giovani, che la sera di domenica 11 luglio hanno organizzato i festeggiamenti in piazza Arco di Augusto e in alcune vie cittadine dopo la finale degli Europei di calcio che ha consegnato la Coppa agli Azzurri di Roberto Mancini. I controlli sul rispetto delle norme anti Covid quella sera erano affidati alla Questura e la 'Locale' aveva collaborato di supporto.

"Festeggiare con moderazione era certamente consentito - spiegano dal Comando dei vigili urbani in via Mont Emilius - ma in quell'occasione sono state violate tutte le norme più elementari di protezione dal virus: assenza di mascherine, assembramenti fuori controllo per ore; davanti a queste cose non si può certo chiudere un occhio, anche per rispetto verso chi si è sempre comportato e ancora si comporta correttamente nel rispetto della legge".

Tante sanzioni da 400 euro ciascuna potrebbero arrivare già in questi giorni; escluse invece indagini penali perchè durante la festa non si sono verificati chiari episodi di disordine pubblico.