Assessore Barmasse, 'lavoriamo per migliorare sistema sanitario ma occorre impegno di tutti'

"Sono note da tempo le criticità poste in luce dall’analisi dell’Istituto Ires del Sindacato pensionati-Spi della Cgil, che ringrazio per l’attenzione che da sempre riserva allo stato di salute dei valdostani e al servizio sanitario regionale".

Così l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, introduce alcune sue puntualizzazioni in merito alla ricerca Ires resa nota alcuni giorni fa sullo 'stato dell'arte' della sanità regionale.

"Alcune precisazioni – spiega l’assessore Barmasse – sono doverose rispetto ai servizi attualmente erogati sul nostro territorio. Rispetto per esempio alla presenza di strutture residenziali e posti letto dedicati agli anziani nella nostra regione, i dati ci collocano ampiamente in testa alla media nazionale oltre che al di sopra degli standard europei (73,5 posti letto ogni 1000 abitanti al di sopra dei 75 anni)”.

Secondo Barmasse, se da un lato l’attuale emergenza ha evidenziato la necessità di potenziare i servizi sul territorio, "non si può dimenticare quanto già esistente:una RSA/UAP, due strutture residenziali per malati di Alzheimer, quattro poliambulatori, venti consultori, sei centri traumatologici,dodici strutture residenziali per malati psichiatrici.

“Rispetto al dato della spesa sanitaria procapite, quella valdostana è tra le più elevate d’Italia – continua l’assessore Barmasse – in ragione dei costi aggiuntivi necessari a garantire servizi in una regione montuosa con numerosi comuni ubicati in vallate laterali e difficilmente accessibili (pensiamo ad esempio all’eccellente servizio di elisoccorso), oltre che ad erogare Lea aggiuntivi regionali che costano oltre un milione di euro l’anno".

Quello che è certo è che l'emergenza pandemica sicuramente ha reso più evidenti le criticità esistenti nell’ambito del sistema sanitario valdostano e reso più urgenti le strategie da porre in essere.

In conseguenza di ciò l'assessore Barmasse ha avviato, sin dall’inizio del suo mandato, i lavori per la predisposizione di un Piano regionale per la salute e il benessere sociale, unico documento di programmazione regionale che consente una visione strategica e pluriennale in materia di sanità e salute.

Da alcune settimane è stata avviata la fase di presentazione della prima bozza del documento di Piano agli addetti ai lavori "che ne hanno già riconosciuto l’ambiziosità e condiviso i principi e gli assunti di base"; afferma l'assessore.

Il Piano, che intende convertire le criticità emerse in fase pandemica in linee di sviluppo per il servizio sanitario regionale, proseguirà l’iter di condivisione e di programmazione partecipata aprendosi ad un pubblico sempre più ampio secondo la metodologia già approvata con apposito atto della Giunta.

“Confido - conclude Barmasse - che il contributo dello Spi Cgil possa concorrere fattivamente alla costruzione condivisa di quella stessa visione strategica che tutti noi intendiamo garantire ai valdostani”.