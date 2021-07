Oggi sabato 17 luglio bte Charlotte

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 17 luglio

Parrocchia di Montjovet - ore 11.00

S. Messa

Lunedì 19 luglio

ore 9.30-11.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori

Martedì 20 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Entrèves - ore 17.30

S. Messa per la festa di S. Margherita

Giovedì 22 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 23 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiae

Visita alla Comunità monastica

Sabato 24 luglio

Cattedrale - ore 10.30

Incontro con i cresimandi di Hône, Bard, Donnas, Vert,

Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore

ore 12.00

Incontro con Don Terenzio Pastore,

Direttore Provinciale dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Domenica 25 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Lunedì 26 luglio

Vescovado - ore 9.30

Riunione della Commissione de Promovendis ad Ordines

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 27 luglio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 28 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda bte Charlotte Notre-Dame du Mont Carmel

La Chiesa celebra Beati 4 Martiri di El Chamical Beatificati nel 2019

Durante gli anni ’70 del secolo scorso in Argentina, la repressione da parte delle autorità politiche coinvolse anche la Chiesa cattolica, specie in quei membri che operavano per i poveri e non disgiungevano la denuncia delle ingiustizie dall’annuncio del Vangelo. La sera del 18 luglio 1976 furono sequestrati don Gabriel Longueville, sacerdote “fidei donum” della diocesi di Viviers, e il suo collaboratore pastorale padre Carlos de Dios Murias, dei Frati Minori Conventuali. Cinque giorni più tardi venne invece assassinato Wenceslao Pedernera, impegnato nel Movimento Rurale dell’Azione Cattolica Argentina, sposo e padre di tre figlie. Monsignor Enrique Angelelli, vescovo di La Rioja, la cui azione pastorale era pienamente appoggiata da quei due sacerdoti e da quel laico, perse invece la vita il 4 agosto 1976, a causa di un incidente automobilistico in realtà simulato dagli uomini del regime militare. Tutti e quattro sono stati beatificati il 26 aprile 2019 a La Rioja, sotto il pontificato di papa Francesco.

