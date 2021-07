Poste a rilento utenti si lamentano

In queste settimane molti utenti si sono rivolti alle sedi territoriali di Federconsumatori segnalando la ridotta operatività di alcuni uffici postali che, nonostante la decadenza delle restrizioni legate al Covid, continuano ad applicare le aperture al pubblico adottate nelle fasi di più intensa emergenza sanitaria, quando anche l’erogazione dei servizi essenziali è stata limitata al minimo indispensabile.

Se in alcuni periodi è stato inevitabile limitare orari e giorni di ricevimento degli uffici postali, peraltro con un rigido contingentamento degli ingressi, appare incomprensibile la prosecuzione di una attività ridotta in un momento in cui il quadro epidemiologico nel Paese ha consentito la decadenza della maggior parte delle restrizioni imposte nei mesi scorsi

La decisione di non ripristinare l’attività degli uffici postali a pieno regime non appare quindi motivata da alcun elemento concreto e provoca notevoli disagi ai cittadini, anche perché in molti casi si aggiunge alla consueta rimodulazione delle aperture prevista nel periodo estivo. Se nelle grandi città l’impatto delle chiusure è relativamente contenuto, lo stesso non si può dire dei piccoli centri dove, per ovvie ragioni, le difficoltà risultano amplificate. Inoltre i maggiori disagi si riversano sulle fasce più vulnerabili della popolazione: si pensi in particolare agli anziani e a coloro i quali non hanno la possibilità, a causa del grave digital divide che persiste nel Paese, di compensare le eventuali chiusure accedendo ai servizi in versione digitale.